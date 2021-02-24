В первую очередь необходима модернизация поликлиники БСМП. Ей требуется расширение, а также капитальный ремонт и оснащение: износ оборудования - 90%, либо оно отсутствует вовсе.- Однако проводить капитальный ремонт поликлиники нецелесообразно, поскольку ее площадь не соответствует нормативам. Учреждение обслуживает почти 40 тысяч курян при площади здания 1,7 тысяч квадратов, хотя норматив – 4 тысячи квадратных метров. Нужно или делать реконструкцию, или возводить новое здание. Но и эти варианты невозможны из-за плотной застройки. Предлагается переоборудовать под размещение поликлиники бывший онкологический корпус, - сообщила главный врач Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Калерия Ильченко.Переезд позволит увеличить мощность учреждения с 600 до 800 посещений в смену без ущерба для лечебного процесса. Появится возможность создать современную базу для обучения студентов курского медколледжа. Таким образом, учебное заведение, которое давно нуждается в расширении площадей, сможет принять еще больше учащихся, считают в администрации региона.Также в здании старого онкокорпуса планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи. ЦАОПы создаются по всей стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В Курской области их будет четыре - по одному в Рыльске, Горшечном, Железногорске и Курске.- Каким бы современным ни был онкоцентр, он не может охватить всю область. ЦАОП делается для того, чтобы помощь была ближе населению, ведь не все пациенты должны посещать онкологический диспансер после основного этапа лечения. Они могут продолжать лечение в условиях дневного стационара центра, проходить там реабилитацию, наблюдаться, - рассказал главный врач Курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова Углеша Станоевич.В случае переезда поликлиники в другое здание освободившиеся помещения планируют реконструировать под оперблок, реанимацию и травматологическое отделение.