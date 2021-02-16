Генеральный директор Назим Эфендиев заявил, что у Компании есть четкое понимание происходящих в мире процессов Фото: предоставлено пресс-службой

Основные принципы, заложенные в Стратегии - это Качество, Экология, Партнерство и Развитие.

А в Стратегических приоритетах Компании - рост маржинальности продаж, повышение операционной и управленческой эффективности, устойчивое развитие.

Генеральный директор Назим Эфендиев презентовал Стратегию сотрудникам, подчеркнув, что у Компании есть четкое понимание происходящих в мире процессов:

– Миссия Металлоинвеста – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. Мы видим нашу компанию мировым лидером в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции, создающим ответственную металлургию будущего на основе открытого партнерства. Продукция Металлоинвеста лежит в основе движения металлургической отрасли в сторону внедрения «зеленых» технологий и снижения углеродного следа.

Реализовать Стратегию планируется в два этапа:

До 2026 года основная цель – это оптимизация товарного баланса: повышение маржинальности и обеспечение устойчивого сбыта на высокодоходных рынках за счет достижения соответствия производственных возможностей максимальным требованиям рынка.

До 2032 года – достижение глобального лидерства. Цель – укрепление ведущих позиций в производстве высококачественной железорудной, металлизованной и стальной продукции с использованием «зеленых» технологий.

Как известно, ключевой производственный приоритет Металлоинвеста – это безопасные и комфортные условия труда. Так, 2021 год объявлен годом Производственной безопасности. В течение года на предприятиях Компании будут проводиться мероприятия по повышению культуры безопасного производства, программы транспортной и газовой безопасности.

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Андрей Черепов отметил:

- Мы стратегически видим себя как самую безопасную компанию в горно-металлургическом сегменте. Для достижения этого нужно менять подход к безопасности. Каждый сотрудник должен осознавать ответственность за себя, за жизнь и здоровье своих коллег.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвест Юлия Мазанова считает, что важен открытый обмен мнениями, обратная связь:

- Это является частью большой работы по созданию команды единомышленников, частью корпоративной культуры Компании.

Назим Эфендиев также заявил о новом повышении заработной платы, запланированном на 2021 год. Повышение пройдет в два этапа. Первый - с 1 марта. Задача на перспективу - повышение заработной платы до уровня лучших стандартов в горно-металлургической отрасли.

Кроме того, на предприятиях продолжится трансформация бизнес-процессов на основе цифровых технологий, будут внедряться новые подходы к оценке компетенций, подготовке кадрового резерва, новых методик обучения, развитию управленческих навыков