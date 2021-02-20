В Курске пройдет творческая встреча с режиссером Вадимом Абдрашитовым

Фестиваль начнется 24 февраля Фото: предоставлено организаторами

24-26 февраля в Курске пройдет XXVI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».

Программу документальных фильмов, показы которых пройдут в КТЦ «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) представит режиссер кинофестиваля Антон Хоботов. Показ художественных картин в ЦД «Юность» будет сопровождаться творческими встречами с их авторами.

Большим событием фестиваля станет приезд народного артиста России, знаменитого кинорежиссера, президента Гильдии кинорежиссеров России, нового президента «Сталкера» Вадима Абдрашитова. В день открытия он представит картину «Семь пар нечистых», снятую по повести Вениамина Каверина, над которой трудился как художественный руководитель. Также в Курск приедет создатель и генеральный продюсер «Сталкера» Игорь Степанов.

24 февраля

Концертно-творческий центр «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина)

Программа документальных фильмов

начало в 13:00

«Презумпция виновности», 2020 г., 18+, реж. Дмитрий Степанов, 29 мин. (награды: приз президента кинофестиваля «Сталкер», диплом жюри киноведов и кинокритиков)

Ивановский журналист Андрей Евгеньев и московский студент Никита Михеенко отбывают сроки лишения свободы в колониях Ивановской и Тульской областей. Суд признал их виновными в хранении наркотиков, однако молодые люди не признают своей вины и обвиняют одних и тех же полицейских, производивших их задержание, в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и жестоком избиении.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=SWJzzW_OQwQ

Режиссер Дмитрий Степанов родился в 1979 году в Загорске Московской области. В 2001 году окончил юридический факультет Московского государственного индустриального университета. Во время учебы начал работать на телевидении г. Сергиев Посад, что быстро превратилось в профессию. Лауреат премии «ТЭФИ-регион» в номинации телевизионный документальный фильм. Член Гильдии неигрового кино и телевидения. Призер отечественных фестивалей и конкурсов. Фильмография: Свадьба в Путятине, 2003, С видом на жизнь, 2017, Край земли, 2018, Презумпция виновности 2020, Сказание о Ерше, 2020.

«Последняя надежда», 2020 г., 12+, реж. Леонид Агафонов, 52 мин. (диплом жюри фестиваля «Сталкер» за попытку гуманизировать жестокую тюремную реальность).

Одна из самых страшных проблем российской исправительной системы – медицина. Рак не столько диагностируют, сколько констатируют – в тюрьме человек слишком поздно попадает к врачу. И за последнее право – умереть дома, в кругу семьи – тоже приходится бороться. О том, как это происходит, рассказывают правозащитники, чиновники, врачи и главная героиня фильма.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5JL1w1VP6og

Режиссер Леонид Агафонов родился в 1964 году в Ленинграде. Правозащитник, публицист, автор проекта «Женщина. Тюрьма. Общество». Автор мультимедийных расследований. Лауреат премии «Ради жизни» (2018), номинант на премию им. А.Д. Сахарова «Журналистика как поступок». Проект "Женщина. Тюрьма. Общество" (автором которого является Леонид Агафонов) - лауреат национальной премии "Гражданская инициатива" в номинации Воздух свободы (2018).

Центр досуга «Юность»

Показ художественного фильма и творческая встреча

Начало в 19.00

Военная драма «Семь пар нечистых», 2018 г., 16+, реж. Кирилл Белевич и Юрий Ильин, 87 мин. (приз кинофестиваля «Сталкер» за лучший игровой фильм).

1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Бунт в открытом море - это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=zyWXGzfDrZ4&feature=emb_logo

Творческая встреча с художественным руководителем фильма Вадимом Абдрашитовым.

Кинорежиссер, народный артист России, лауреат Государственных премий и премии Президента России. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат премий и наград международных кинофестивалей в Венеции, Берлине, Локарно и др. Профессор ВГИКа. Вицепрезидент Академии «Ника».