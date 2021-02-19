В Курске пройдут съемки художественного фильма «Огород»

Режиссер Лариса Садилова, актрисы Валентина Теличкина и Ольга Лапшина, актер Юрий Кутафин, исполнительные продюсеры Светлана Безган и Прохор Невров Фото: из социальной сети

27 февраля в Курске будет работать съемочная группа художественного фильма «Огород» во главе с режиссером, лауреатом отечественных и международных кинофестивалей Ларисой Садиловой. Ее предыдущий фильм «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области в 2019 году, представлял Россию в конкурсе «Особый взгляд» на 72-ом Каннском кинофестивале. Сценарий к новому фильму Лариса Игоревна написала сама в соавторстве с одним из продюсеров картины Рустамом Ахадовым. Съемки начались в Брянске 14 февраля.

Зимний съемочный период проходит в Брянской, Смоленской и Курской областях России. Летом работа над картиной продолжится в Краснодарском крае, а также в Брянской и Курской областях. В теплое время года Лариса Садилова снова отправится по деревням с кино-концертным проектом «Открытый экран», о котором в 2014 году уже сняла документальный фильм «Сельский показ», получивший положительные отзывы на фестивале «Киношок-2015» в Анапе.

Он был показан на телеканале «Культура» и презентован в Курске на День российского кино в центре досуга «Юность». Продюсером картины выступил лидер группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев. Позже в одном из интервью он сказал, что курский позитивный опыт через этот фильм может быть распространен по всей России. Режиссеру Ларисе Садиловой «Открытый экран» полюбился своей душевностью, она часто вспоминает жителей глубинки, благодарных за передвижные концерты и кинопоказы. За вклад в возрождение и сохранение культурных традиций Лариса Садилова была удостоена почетной грамоты губернатора Курской области.

Главные роли в новом фильме сыграют народная артистка РФ Валентина Теличкина и артист Курской областной государственной филармонии, мастер художественного слова Юрий Кутафин. С ним Лариса Игоревна познакомилась как раз на «Открытом экране» летом 2014 года и еще тогда пообещала, что предложит ему роль в одной из своих будущих картин. Также в фильме принимают участие:

- народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР за роль Антонины в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова;

- одна из самых востребованных актрис современного авторского кино и экспериментального театра, исполнительница аутентичных народных песен Ольга Лапшина (известна по картинам «Казус Кукоцкого», «Все умрут, а я останусь», а также «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" - она была презентована в Курске на фестивале «Сталкер» в 2019 году);

- ведущая актриса Небольшого драматического театра Льва Эренбурга в Санкт-Петербурге Мария Семенова, в кино снимается с 2002 года. Исполнительница одной из ролей в фильме «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, работала с режиссерами Авдотьей Смирновой и Алексеем Учителем, снялась в фильме «Стыд» режиссера Юсупа Разыкова, который 25 февраля в Курске на кинофестивале «Сталкер» представит свой фильм «Керосин».

- актеры брянских театров.

Наряду с известными актерами в картине «Огород» снимаются жители Брянской, Смоленской и Курской областей. Поскольку на этот раз необходимо снять только несколько заявочных планов, набор артистов массовки в Курске идти не будет. Но вот летом, когда съемочная группа приедет к нам вновь, будет объявлен кастинг.

На этот раз в Курске будут снимать только Юрия Кутафина – он играет артиста Курской филармонии по имени Валерий, другие артисты будущей картины к нам пока не приедут. По сюжету, между героями Юрия Кутафина и Валентины Теличкиной вспыхивает «поздняя любовь».

Фильм «Огород» Лариса Садилова посвящает поколению своих родителей. В центре повествования – немолодые женщины, которые живут вдалеке от столицы и каждый день борются за достойное существование. Одной из них повезло – вопреки всему она позволила себе любовь.

Следить за ходом работы над фильмом можно на fb-странице «Кинокомпании «Прометей» и «Арси-фильм»