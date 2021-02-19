«Инженерная работа – это вызов и новые перспективы»

Михайловский ГОК имени А. В. Варичева стал площадкой для развития и реализации передовых замыслов "Инженера года-2020" Фото: предоставлено пресс-службой

Дмитрий Шарковский – потомственный инженер. Его родители также в свое время выбрали этот путь. Отец работал горным инженером, мама – инженером-обогатителем. Дмитрий Олегович родился в Казахстане. Закончив Рудненский индустриальный институт, там же начинал свою трудовую карьеру помощником машиниста экскаватора. Затем молодой специалист стал занимался планированием горных работ, обеспечением программы развития карьеров, пройдя путь до начальника технического отдела рудоуправления.

«Работа на МГОКе заставила научиться многому»

В Железногорск Курской области Дмитрий Олегович переехал 12 лет назад, в 2008-м. На комбинат искали специалистов. И Шарковский, будучи уже профессионалом в горной отрасли, решил воспользоваться предложением. Переехал в Курскую область с семьей. На МГОКе начинал в службе главного горняка инженером. И вот уже 10 лет - начальник технического управления Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева.

Трудовая деятельность на комбинате пополнила богатый профессиональный опыт Дмитрия Олеговича новыми знаниями.

- Если горное дело для меня было простым и понятным, то в области переработки железорудного сырья и выпуска готовой продукции нужно было совершенствоваться, - вспоминает Дмитрий Шарковский. – Мне помогали коллеги, с которыми я работал. Впрочем, мы и сегодня разрабатываем планы и проекты в тесной связке с сотрудниками подразделений предприятия.

«Мозг» комбината

Техническое управление, которое возглавляет Дмитрий Олегович, это своего рода «мозг» комбината, где сосредоточены практически все технологические и стратегические процессы. Его миссия – обеспечивать успешную работу производства. Здесь идет подготовка технических регламентов, проектов. А далее следует их воплощение в действительность. Одна из важных задач специалистов управления – это поиск и опробование новых технологий, оборудования, производственных приемов. А при положительных результатах – их внедрение.

Понятно, что руководить таким многогранным и сложным процессом – это непрерывное движение вперед, поиск новых решений и их научная оптимизация.

От разработки до внедрения

По итогам 2020 года Дмитрий Шарковский стал победителем заключительного тура Всероссийского конкурса «Инженер года-2020». Ему присвоено звание Лауреата конкурса по версии «Профессиональные инженеры». Дмитрий Олегович считает, что это успех всего предприятия: на комбинате реализуются важные проекты, в том числе уникальные для нашей страны.

- Продолжается внедрение новой технологии на обогатительной фабрике, которая позволит нашей железорудной продукции выйти на уровень мировых стандартов, выпущены первые парии железорудных окатышей повышенного качества, - рассказывает он. – В прошлом году мы запустили крутонаклонный дробильно-конвейерный комплекс в карьере, не имеющий аналогов в России. Его длина составляет 700 метров, высота подъема – 215 метров, угол наклона – 37 градусов.

Но, разумеется, разработки нужно еще и запатентовать. Поэтому было подано сразу несколько заявок на патенты новых способов обогащения и получения товарных окатышей. Также вышло несколько публикаций на эту тему в научных журналах «Горная промышленность» и «Русская сталь», а выступления и материалы вошли в сборник Конгресса обогатителей.

Секрет успеха инженера

Все это в комплексе нашло высокую оценку жюри Всероссийского конкурса «Инженер года-2020».

- Любая инженерная работа – это вызов, сложности, но и большие перспективы, - считает Дмитрий Шарковский.

А секрет успеха инженера он видит в одном – упорно работать и совершенствовать свой профессионализм:

- Постоянная модернизация производства способствует такому же росту инженерно-технических специалистов. Ведь новые технологии требуют от тех, кто их внедряет, более высокого уровня квалификации, знаний и умений.

ГОК продолжает свое интенсивное развитие. Компания «Металлоинвест» реализует на комбинате масштабные инвестиционные проекты. А значит, впереди у горняков – много новых профессиональных побед и высот.