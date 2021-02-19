В Курске задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета

Подозреваемого задержали сотрудники угрозыска Фото: Из архива КП.

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области задержал 42-летнего курянина. Его обвиняют в пособничестве в покушении на убийство, совершенном организованной группой и убийстве, совершенном организованной группой.

Еще в июне 2010 года на территории одного из садовых обществ в деревне Щетинка Курского района несколькими выстрелами из охотничьего карабина «Сайга» были расстреляны один из лидеров уголовно-преступной среды и его супруга. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений из-за имевших место ранее «криминальных разборок». В результате "криминальный авторитет" был ранен в плечо, ему причинен тяжкий вред здоровью, но он остался жив. Женщина получила касательное ранение головы, не причинившее вреда ее здоровью. Однако в марте 2011 года произошло повторное нападение у подъезда дома, где жила жертва. На этот раз "авторитета" расстреляли из автомата «АК-47», он скончался на месте преступления.

Кроме того, в июне 2010 года те же лица решили организовать убийство «сподвижника» своего противника все по той же причине - криминальные разборки. Исполнить план должны были те же люди.

За жертвой установили скрытое наблюдение. В августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской Курска к автомобилю, за рулем которого была предполагаемая жертва подъехал мотоцикл. Мотоциклист из ружья расстрелял водителя.

От ран потерпевший скончался на месте преступления.

Часть людей из группировки прежде уже были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Однако киллеру удавалось длительный период скрываться от органов предварительного следствия, находясь в розыске. 17 февраля он задержан сотрудниками УУР УМВД России по Курской области. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Подозреваемый находился в федеральном розыске начиная с 2016 года. У оперативников была была информация, что мужчина скрывался в разных регионах России, изменил внешность и почти не работал, а также почти не покидал место проживания, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева. - Было установлено его местонахождение. Мужчину задержали днем во дворе многоэтажки, где он скрывался. Задержанного передали следственным органам.