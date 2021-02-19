«Прорыв для российского машиностроения и горнорудной отрасли»

Компании подписали соглашение о совместной разработке проекта Фото: предоставлено пресс-службой

Экскаватор нового типа – ЭКГ-30Р с объёмом ковша 30 кубометров будет разработан совместно Компанией «Металлоинвест» и группой «УЗТМ-КАРТЭКС» (объединяет Уралмашзавод и «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова). Машина будет предназначена специально для добычи руды.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер уже подписали соглашение о сотрудничестве по разработке, производству и проведению испытаний этой машины.

Назим Эфендиев назвал разработку «прорывом для российского машиностроения и горнорудной отрасли»:

– Сегодня самые крупные экскаваторы, работающие на наших ГОКах, с объемом ковша 25 кубометров – иностранного производства. Увеличение объемов погрузки горной массы позволит сделать горнорудное производство более эффективным, и мы уверены, что отечественные машиностроители обеспечат нас передовой техникой.

В свою очередь Ян Центер сказал, что разрабатываемая модель на сегодняшний день не имеет российских аналогов:

– Огромную роль в успешной реализации проекта играет профессионализм и опыт специалистов Металлоинвеста, а также тесное партнерское взаимодействие между нашими компаниями

Предполагается, что стороны совместно разработают техническое задание. В дальнейшем экскаватор пройдет опытно-промышленную эксплуатацию на производственных площадках Металлоинвеста – в карьере Лебединского ГОКа или Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

Поскольку работа экскаватора в условиях карьера предполагает увеличенные динамические нагрузки, при проектировании машины будут применены принципиального новые, уникальные конструктивные решения, которые повысят надежность экскаватора и будут гарантировать его стабильную работу. Все основные узлы ЭКГ-30Р пройдут испытания еще на этапе моделирования – с применением технологии цифрового двойника.

А испытания головного образца ЭКГ-30Р начнутся уже менее, чем через год, в первом квартале 2022-ого.