В Курске пройдет кинофестиваль "Сталкер"

Фестиваль откроется премьерным показом фильма "Семь пар нечистых" Фото: предоставлено организаторами

С 24 по 26 февраля в Курске пройдет Благотворительная акция Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В течение трех дней будет показана программа фильмов – призеров кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями.

Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Филиала Фонда Розы Люксембург в России.

Фестивальные показы художественных фильмов - призеров кинофестиваля "Сталкер" пройдут в Центре досуга "Юность" (ул. К.Маркса, 7, тел. 54-59-37).

24 февраля фестиваль откроется премьерным показом фильма «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (режиссеры Кирилл Белевич, Юрий Ильин, в ролях: Юрий Борисов, Тимофей Трибунцев, Михаил Евланов, Микаэль Джанибекян, Бесо Гатаев).

В церемонии открытия принимают участие Президент кинофестиваля "Сталкер", кинорежиссер, Народный артист России Вадим Абдрашитов и директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

25 февраля состоится премьерный показ фильма «КЕРОСИН» (в ролях: Елена Сусанина, Валерий Маслов, Инна Степанова, Анна Беленькая, Евгения Молотова, Григорий Молотов). История о простых матерях, которые выживают в сложнейших жизненных обстоятельствах, о их любви, преданности и красоте.

Фильм представит кинорежиссер Юсуп Разыков.

26 февраля фестиваля завершится премьерным показом фильма «СЕДЬМОЙ ПРОБЕГ ПО КОНТУРУ ЗЕМНОГО ШАРА» (в главной роли Александр Карнаушкин). История жизни художника в один момент оказавшегося без работы и жилья.

Фильм представит кинорежиссер Виталий Суслин.

В Концертно-творческом центре «Звездный» (бывший кинотеатр им. Щепкина) (ул. Дзержинского, д. 51, тел. 54-82-85, http://stars46.ru/) на сеансе 13 часов будет показана программа документальных фильмов–призеров кинофестиваля «Сталкер»:

24 февраля - "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ" (режиссер Дмитрий Степанов, 18+) и "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (режиссер Леонид Агафонов, 12+)

25 февраля - "Я НЕ ЗНАЮ БУКВУ "ДВА" (режиссер Олеся Корепанова, 12+) и "ТЕАТР ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ" (режиссер Инна Кокорина, 16+)

26 февраля - "МЫ В САДОВНИКА ИГРАЛИ..." (режиссер Максим Кузнецов, 12+) и "ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ. ЧЕЙ БАЙКАЛ?" (режиссер Валерий Шевченко, 12+)

Программу представляет режиссер кинофестиваля "Сталкер" Антон Хоботов.

Кинофестиваль «Сталкер» открыт для широкой зрительской аудитории, студентов вузов и представителей общественных организаций, отмечают организаторы.

Справки по телефонам «Курскоблкиновидеофонда»: 52-98-20, 52-98-19.

Кинофестиваль проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Зрители будут обеспечены масками и антисептиком.

На все фестивальные кинопоказы и творческие встречи вход бесплатный, по пригласительным билетам, которые вы можете получить в кассах: кинотеатра «Юность», КТЦ «Звездный», Драматического театра и Филармонии.