Под Курском пройдет лыжная гонка

Спортивный праздник состоится в Мокве Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 февраля пройдет Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам. Соревнования состоятся на трассе в Мокве, стартовый городок разместится на территории детского лагеря имени Володи Дубинина (Курск, ул. Парк Солянка).

Длина одного круга составит два с половиной километра, дистанции – три, пять и десять километров. Возраст участников ограничен: на старт смогут выйти лыжники от 14 до 65 лет.

- В гонке на 10 км любители спорта будут стартовать вместе с известными чемпионами Иваном Черезовым, Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Петуховым. В эстафете 3х1000 известные спортсмены войдут в составы команд вместе с юными курскими лыжниками, – отметил заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области Вячеслав Харитонов.

Старт на дистанции:

пять киломтеров – в 10:00 (юноши и девушки 2003-2004 гг.р.),

девять киломтеров – в 10:40 (юниорки 2001-2002 гг.р., а также девушки 2000 г.р. и старше) и в 12:30 (мужчины 2000 г.р. и старше, юниоры 2001-2002 гг.р.),

три километра – в 11:50 (юноши и девушки 2005-2006 гг.р.).

В 14:00 стартует шоу-эстафета с участием известных спортсменов 3х1000 м.

Церемония награждения победителей и призеров соревнований пройдет в 14:45, их ждут кубки и оригинальные медали.

21 февраля с 08:00 до 10:00 в стартовом городке участникам будут выдаваться номера. Спортсмены должны предоставить в судейскую комиссию паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Для команд необходима заявка с визой врача на каждого спортсмена, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). Все участники при награждении должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Заявку для участия необходимо сделать до 21:00 19 февраля.

Электронная регистрация на сайте Оrgeo.ru (orgeo.ru/event/15334). В день проведения соревнования регистрация осуществляться не будет.

Для всех участников организуют работу полевой кухни с кашей и горячим чаем.

ЗНАЙ!

В этом году оставлять машины по обочинам дорог не разрешено. Для всех участников, которые приедут на соревнования на личном автотранспорте, будут подготовлены парковки:

автодром ДОСААФ (ул. Сумская – ул. Автодромная), с 10:00 до 14:00 от автодрома до места старта будет ходить бесплатный пассажирский автобус;

парковка у лыжной базы после поворота на детские лагеря (ул. Сумская – ул. Парк Солянка);

парковки на территориях санатория «Маяк» (ул. Парк Солянка, 42), спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой (ул. Парк Солянка, 16), школы-интерната № 2 (ул. Парк Солянка, 8), реабилитационного центра им. преп. Ф. Печерского (ул. Парк Солянка, 24);

стоянка для школьных автобусов на территории детского лагеря им. Володи Дубинина