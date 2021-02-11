Создателем вакцины против коронавируса стал выпускник курского вуза

Денис Логунов родом из Бишкека, а курский вуз закончил 20 лет назад Фото: предоставлено пресс-службой

Выпускник КГМУ Денис Логунов стал разработчиком вакцины «Спутник V».

Сейчас Денис занимает должность заместителя директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

На днях он побывал в Курске, чтобы принять участие в торжествах по случаю 86-летия родного вуза.

Он рассказал об этапах разработки вакцины, ответил на вопросы членов ученого совета.

В свою очередь оргкомитет конкурса общественного признания «Человек 2020 года» — «Курская антоновка» признал разработчика вакцины лауреатом. Церемония вручения премии Курской области «Человек года – «Курская антоновка» по итогам 2020 года из-за эпидобстановки пройдет в Курске в несколько измененном формате.

В оргкомитете конкурса отметили, что минувший год был крайне необычным и весьма сложным во всех сферах. Он прошел не только под давлением всемирной пандемии, под знаком инфекции COVID-19, но и ознаменовался крупной победой отечественной биомедицинской науки – созданием вакцины от коронавируса.

Оценивая этот факт, жюри приняло решение удостоить звания «Человек года-2020» выпускника Курского государственного медицинского университета, действующего доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Дениса Логунова, под руководством которого была создана первая российская и первая в мире вакцина «Спутник V» от коронавируса. Его имя уже вошло в мировую историю медицины, а массовая вакцинация идет не только в России, но и в ряде других стран.

Денис Логунов окончил биотехнологический факультет КГМУ (кафедра «Биомедицинская инженерия») в 2000 году. В 2011 году в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи он защитил докторскую диссертацию. Сегодня Денис Логунов является заместителем директора по научной работе центра имени Н.Ф. Гамалеи, заведующим лабораторией клеточной микробиологии.

Он автор более 140 научных работ, ведет разработку векторных платформ для создания рекомбинатных вирусных вакцин и генотерапевтических препаратов, является руководителем группы разработки российской вакцины от коронавируса, получившей название «Гам-КОВИД-Вак», а впоследствии переименованной в «Спутник V». Курский микробиолог стал и первым добровольцем, проверившим действие новой вакцины на себе.

Традиционный символ общественного признания — награду «Курская антоновка» в виде золотого яблока – в торжественной обстановке единственному лауреату конкурса «Человек года-2020» вручат в феврале.