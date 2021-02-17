Курян приглашают на праздничный кинопоказ 23 февраля

Куряне увидят военную драму «Ржев» Фото: предоставлено организаторами

Почти целый год прошел с последнего мероприятия проекта «Кино в театре» - оно состоялось перед весенней самоизоляцией - 1 марта 2020 года. И вот, наконец, в связи с улучшением эпидобстановки проект возобновляет свою работу. Нынешний год для «Кино в театре» юбилейный – он будет встречать своих зрителей уже XV сезон. В День защитника Отечества 23 февраля в 13.00 часов в драмтеатре имени А.С. Пушкина пройдет концерт артистов Курской государственной филармонии и кинопоказ военной драмы «Ржев», 12+.

Фильм снят по мотивам повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, впервые опубликованной в журнале «Знамя» в 1991 году. Действие охватывает один день - эпизод Ржевской битвы, которая длилась 15 месяцев. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек убитыми. Общие потери с учетом раненых превысили 1,3 миллиона человек. Битва в деревне Овсянниково сыграла одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Ее уже нет на карте — после войны ее так и не восстановили… И таких деревень за период Ржевской битвы были сотни. «Ржев» позиционируется создателями как «предельно честный, правдивый фильм о войне», в нем нет ни одной женской роли.

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что выбраться живыми из этого переплета почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти предателей среди своих. События приобретают непредсказуемый оборот...

Производство: Россия, 2019 г., 113 мин.,

Возрастные ограничения: 12+

Режиссёр: Игорь Копылов

В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Дан Розин.

Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе драмтеатра.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Просим соблюдать масочный режим.