Коронавирус в Курской области, последние новости на 9 февраля 2021года

До конца месяца поступит еще почти 60 тысяч доз вакцины против ковид Фото: Из архива КП.

Куряне, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, смогут пройти реабилитацию в медицинских центрах. Услуга бесплатная, ее оказывают в рамках программы обязательного медицинского страхования.

- Реабилитация пациентов с коронавирусом организована на всех этапах лечения – как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. В период выздоровления процедуры, помогающие восстановиться организму после болезни, можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в условиях дневного стационара в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию; таких у нас три – «Аквила», «Атлант» и «АкваКурск», – рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Валерия Даниленко.

Программа реабилитации подбирается индивидуально. Она включает различные виды физиолечения, лечебную физкультуру, массажи, дыхательную гимнастику. Для получения направления в медицинский центр пациенту необходимо обратиться в свою поликлинику к лечащему врачу.

В ближайшие три недели городской клинический родильный дом вернется к плановой работе и начнет принимать первых рожениц. В здании проведут необходимые противоэпидемические мероприятия и сделают косметический ремонт. Прием пациентов с коронавирусом в роддом сейчас остановлен. Выписывать граждан, еще находящихся в учреждении, будут после завершения их лечения, сообщили в администрации региона.

Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 еще весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре прошлого года в связи с новой волной пандемии еще раз стало ковидным стационаром.

За все время работы здесь вылечили свыше тысячи человек. Было развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19, кислород подведен к 92 койкам, 45 из них реанимационные. Сюда закупили необходимое медицинское оборудование, в том числе современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, мониторы, бронхоскоп, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф.

Вакцинировано первым компонентом вакцины в регионе на сегодняшний день более 18,5 тысяч курян, обоими компонентами - более двух тысяч, сообщили в Доме Советов.

- Вакцина поступает постоянно партиями по 10-12 тысяч единиц примерно. Всего в этом месяце ожидается еще около 60 тысяч единиц вакцины, - сказал источник в обладминистрации.