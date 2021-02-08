В Курске покажут фильмы Миклухо-Маклая

Картины также выйдут на телеканалах РФ в 2021 году Фото: предоставлено пресс-службой

В середине января в администрацию Курской области пришло письмо из Фонда имени выдающегося российского ученого-путешественника, исследователя Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Николая Николаевича Миклухо-Маклая, подписанное… Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем!

Оказывается, Фонд основал и возглавил двоюродный праправнук и полный тезка великого ученого. Ему 47 лет, он родился 20 сентября – именно в этот день в 1871 году Николай Миклухо-Маклай-старший впервые высадился на северо-восточном побережье Новой Гвинеи, где еще не ступала нога европейца.

Во время первой экспедиции ученый пробыл на этом побережье 15 месяцев и назвал его Берегом Маклая. Затем еще дважды посетил эти места. Всего в общей сложности Миклухо-Маклай прожил среди новогвинейцев во время трех экспедиций на Берег Маклая 30 месяцев. Во время пребывания на Новой Гвинее русский ученый тщательно и подробно описал хозяйство, быт, материальную культуру, нравы и обычаи новогвинейцев, уделив особое внимание их самобытному искусству. Эти дневниковые записи по сей день остаются непревзойденным этнографическим источником.

- Потомок исследователя – Николай-Николаевич Миклухо-Маклай -младший - живет в Санкт-Петербурге, реализует образовательно-просветительские и гуманитарные проекты как в России, так и за рубежом, занимается продвижением позитивного имиджа России в странах АСЕАН и Папуа-Новой Гвинее, руководит Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН. Автор научных статей, научно-популярных изданий, продюсер и режиссер документальных фильмов. В 2017 году он организовал первую в новейшей истории России научно-исследовательскую экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, в которой приняли участие прямые потомки великого ученого, проживающие в Австралии. Супруга путешественника Маргарет Эмма Робертсон была дочерью премьера австралийской колонии и после смерти Маклая вместе с двумя сыновьями вернулась на Родину, - рассказали в Курском кинофонде.

Фонд им. Миклухо-Маклая подготовил три основанных на реальных событиях документальных фильма для выхода на телеканалах РФ в 2021 году.

Достигнута договоренность, что правообладатель безвозмездно передает фильмы Курскому кинофонду для проката сроком на пять лет. Уже в феврале два из них покажут в образовательных учреждениях и муниципальных кинотеатрах области. Работа над одной из картин - «Жизнь и путешествия» - пока не окончена, в ближайший месяц она выйдет на федеральных каналах, а в курском прокате появится в марте.

Зато другие две ленты интернет-пользователи уже могут посмотреть, они выложены в официальной группе Фонда им. Миклухо-Маклая:

https://vk.com/videos-133186284?q=возвра&z=video-133186284_456239268%2Fclub133186284

https://vk.com/videos-133186284?q=асель&z=video-133186284_456239269%2Fclub133186284