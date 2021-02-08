Коронавирус в Курской области, последние новости на 8 февраля 2021года

В регионе началась массовая вакцинация Фото: Из архива КП.

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область. Она позволит привить 12 600 человек. Препарат распределят между 38 прививочными пунктами региона. В районах области также сформированы мобильные бригады, которые иммунизируют людей в отдаленных населенных пунктах. Первым компонентом «Спутника V» привили более 18,5 тысячи человек.

Полностью завершили вакцинацию свыше двух тысяч. Всего в наш регион, по последним данным, поступило 31 267 доз двухкомпонентной вакцины.

Записаться на вакцинацию в поликлинику можно и при наличии профиля на портале госуслуг.

Для этого необходимо открыть услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (https://www.gosuslugi.ru/10069/1/form), выбрать удобное время и прийти на прием, взяв с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед прививкой вас осмотрит терапевт. Если нет противопоказаний, то вакцину введут сразу. Через 21 день нужно будет еще раз прийти в поликлинику — для получения ее второго компонента. Подробнее – на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination.

Прививка от COVID-19 делается бесплатно и добровольно. После второй прививки на портале госуслуг можно будет скачать электронный сертификат с данными о вакцинации.

Записаться возможно и по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122». Время работы линии – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных, сообщили в администрации региона.

Аналогичную информацию сообщат и по телефону 70-60-00 организованной в областном кожвендиспансере координирующей линии по вакцинации. Специалисты готовы ответить на ваши вопросы о правилах проведения прививки и возможных побочных эффектах. Линия работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу.