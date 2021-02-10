В Курске представили модель новой двухуровневой маршрутной сети городской агломерации. Проект разработан специалистами Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Москвы.- Работа велась на протяжении 2020 года. Мы обследовали более 200 маршрутов, провели социологическое исследование не только в интернете, но и по телефону, проанализировали мнения жителей, выделили ключевые проблемы, - рассказала заведующая научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта НИИАТ Татьяна Михеева.Новая сеть маршрутов наземного транспорта основана на пересадочной модели и включает магистральные и подвозящие маршруты. Это позволит сделать стабильной работу общественного транспорта с минимальным интервалом движения. Пересадки между уровнями будет осуществляться бесплатно, льготы сохранятся, пообещали в обладминистрации.Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом предполагается ввести через улицу Ленина два магистральных маршрута, соединяющих микрорайон Волокно и поселок Северный, а также Северо-западный микрорайон и улицу 2-ю Агрегатную. В совокупности с магистральными будут работать десять подвозящих маршрутов.- На магистральных маршрутах планируется убрать ПАЗы и пустить автобусы большой вместимости, на подвозящих будут использоваться автобусы малого и среднего класса, - пояснил заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.Общественный транспорт по магистральным маршрутам будет ходить с 06:00 до 23:00. За счет подвозящих планируется улучшить обслуживание удаленных районов областного центра. Это будут короткие маршруты, соответственно количество рейсов увеличится. На подвозящих маршрутах пустят автобусы малого и среднего класса вместимости с 05:00 до 00:00. Интервал движения транспорта в час пик не будет превышать 10-15 минут, в вечернее время - 15-20 минут.- Троллейбусная сеть останется неизменной, планируется лишь продлить и модернизировать участок в поселке Северном, - добавила Татьяна Михеева.Трамвайную же сеть ждут изменения. Разработчики новой транспортной системы предложили восемь вариантов развития. Один из них – реорганизовать и реконструировать инфраструктуру трамвайной сети по первому маршруту и части четвертого с продлением до железнодорожного вокзала.Согласно проекту в городе планируют закрыть три действующих трамвайных маршрута - номер 4, 2 и 3. Оставить разработчики проекта предлагают только маршрут номер один, который проходит от хлебозавода до железнодорожного вокзала с перспективой его модернизации.Также будет демонтирован участок от улицы Ольховской до микрорайона Волокно.Реализовать проект планируется в 2023-24 годах. Таким образом пользоваться привычной сетью трамваев куряне смогут только в ближайшие два года.Напомним, что курская трамвайная сеть - одна из старейших в России. Впервые этот вид транспорта появился на курских улицах в апреле 1898 года.Проект маршрутной сети обсудят на общественных слушаниях, после чего его смогут утвердить и будут внедрять. Предложения по улучшению транспортного планирования Курской городской агломерации можно отправлять на электронную почту transport46@bk.ru.