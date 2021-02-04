Коронавирус в Курской области, последние новости на 4 февраля 2021 года

В обладминистрации считают, что "эпидситуация стабилизировалась" Фото: Из архива КП.

На 15 февраля отложена отмена ограничений режима работы предприятий общественного питания. Окончательное решение по этому вопросу примут с учетом эпидситуации, сообщили в администрации региона.

Как сообщала ранее КП, принято решение с 15 февраля увеличить до 50% наполняемость залов при кинопоказе, на спектаклях и концертах в культурных учреждениях региона. Вернутся зрители и на трибуны спортивных объектов. С 8 февраля разрешено присутствие болельщиков при проведении игр профессиональных клубов, но не более 25% от общей вместимости места проведения.

Принято решение с 15 февраля увеличить до 50% наполняемость залов при кинопоказе, на спектаклях и концертах в культурных учреждениях региона. Вернутся зрители и на трибуны спортивных объектов. С 8 февраля разрешено присутствие болельщиков при проведении игр профессиональных клубов, но не более 25% от общей вместимости места проведения.

После почти годового перерыва откроются детские комнаты и развлекательные центры. Им разрешено возобновить работу с 8 февраля с 50% заполняемостью. Исключение составят «сухие бассейны с шариками».

Как сообщалось ранее, с 8 февраля к привычному формату учебы после каникул вернутся студенты Курской области. При этом вузы и ссузы смогут самостоятельно принимать решение об использовании элементов дистанционных технологий в зависимости от эпидситуации.

Также с 8 февраля очные занятия возобновятся в организациях дополнительного образования. Таким образом в традиционном формате в регионе будут реализовываться образовательные программы всех уровней образования, сообщили в администрации региона.

- Сейчас мы фиксируем стабилизацию эпидситуации. Но риски еще высоки и в любой момент маятник может качнуться в обратную сторону, – отметил губернатор региона Роман Старовойт.

До конца недели в Курскую область поступит более 12,5 тысячи доз вакцины против ковид.