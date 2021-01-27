Коронавирус в Курской области, последние новости на 27 января 2021 года

В регионе началась массовая вакцинация от ковид Фото: Из архива КП.

В Курской области стартовала массовая вакцинация населения. Работают 24 пункта вакцинации, в ближайшие дни их число увеличится до 37, сказали в администрации региона. Все они укомплектованы морозильными камерами с возможностью хранения вакцины при температуре ниже 18°, термометрами, табличками и указателями, памятками, анкетами для пациентов.

Один из первых пунктов вакцинации был открыт на базе Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера. 26 января здесь проходили вакцинацию представители СМИ, а также известный галерист, член Союза журналистов России Олег Радин.

- Очень много близких и знакомых переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Боюсь за свое здоровье, поэтому при первой возможности решил ввести вакцину. И рекомендую всем, – сказал Олег Радин.

Журналистам также ввели первый компонент вакцины «Спутник V». Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вводится вакцина в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип пять). Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его. На сегодняшний день в Курскую область поступило более 18 тысяч доз этой вакцины.

Сведения о лицах, привитых против новой коронавирусной инфекции, внесут в Регистр вакцинированных от COVID-19.