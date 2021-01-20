Безработный, знакомясь с курянками через интернет, выманил у них почти полмиллиона

Мужчина уговаривал брать кредиты или жаловался на материальные трудности и обещал вернуть деньги Фото: Из архива КП.

В Курске осудили 29-летнего курянина, который два года через сайт знакомств заводил романы с женщинами, а затем выманивал у них деньги. Безработниый мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов, чтобы втереться в доверие. В общей сложности обманутые женщины отдали уроженцу Курчатова почти полмиллиона рублей

19 января Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого на приговор Ленинского районного суда Курска от 17 ноября 2020 года. Мужчина был осужден по ч. 2 ст. 159 за четыре преступления, ч. 3 ст. 159 УК РФ, за пять мошенничеств, из которых четыре – с причинением значительного ущерба, одно – совершенное в крупном размере. Райсуд дал ему четыре года исправительной колонии общего режима.

В суде первой инстанции ловелас признал свою вину и материальный ущерб потерпевшим женщинам возместил.

Апелляционная инстанция Курского областного суда, рассмотрев доводы жалобы о назначении осужденному менее строгого наказания, оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Курянин промышлял обманом женщин с 2018 года. Через Интернет знакомился с женщинами, проживавшими в Курской области. Во время встреч, чтобы к нему было больше доверия, надевал уставную форму, показывал служебное удостоверение, рассказывал о своей службе, желая понравиться. А затем просил у женщин деньги.

Так, у одной "невесты" под разными обманными предлогами, в том числе в связи тяжелыми, с его слов, жизненными обстоятельствами - лечение, а затем похороны отца, он якобы взял в долг 84 тысячи рублей. При этом возвращать деньги не собирался, рассказали в облсуде.

У второй знакомой украл более 270 тысяч рублей, уговорив женщину оформить три кредита, в том числе на оплату их совместного отдыха, новый мобильный телефон для него. Жених обещал сам оплачивать кредиты, но обманул.

В похожую ловушку попали еще две женщины. Кроме того, таким же образом он обманул мужчину, который оформил на себя кредит на сумму 39 498 рублей на покупку игровой приставки для "находчивого" курянина.