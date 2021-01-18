Курские катки и лыжные трассы готовы принять любителей активного отдыха. Всего в областном центре работают 15 катков. Подготовлено пять лыжных трасс.В выходные дни каток с искусственным покрытием на улице Союзной посещают порядка 300-400 человек. В прошлом году здесь полностью поменяли освещение. Также на катке собираются хоккеисты.С удовольствием катаются на катке мальчишки и девчонки в школе № 46. Каток здесь большой, кто-то только делает первые шаги на льду, а кто-то уже рассекает с клюшкой.На стадионе возле школы № 47 только приступили к подготовке катка. В пятницу на его расчистку вышли старшеклассники и преподаватели. Помогали заливать каток пожарные.На территории школы № 52 каток работает с конца декабря. Каждый день сюда приходят до 150 человек. Детский билет стоит 100 рублей. Взрослый - 150. Стоит заметить, что эта цена на весь день, есть и бесплатные сеансы.В Курске и его окрестностях подготовлены пять лыжных трасс. Большой популярностью у курян пользуются лыжные трассы в Парке Солянка в Мокве и в урочище Цветов лес (микрорайон Волокно).Также лыжники облюбовали новую трассу в Шуклинке, на курском картодроме и на Боевке. Любители активного отдыха могут кататься здесь совершенно бесплатно.