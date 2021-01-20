Курский губернатор отмечает день рождения

Губернатором Курской области Роман Старовойт избран 8 сентября 2019 года Фото: Личная страница Вконтакте

20 января Губернатору Курской области Роману Владимировичу Старовойту исполнилось 49 лет. В адрес главы региона поступают поздравления от руководителей органов власти, министерств, федеральных ведомств, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Роман Владимирович – уроженец Курской области. 11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности главы региона. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Курской области. В ноябре 2020 года Роман Старовойт возглавил Курское региональное отделение «Единой России».

Энергичный руководитель, эффективно решающий социально-экономические задачи региона, является примером трудолюбия и профессионализма. Ежедневно появляясь на беговой дорожке, Роман Старовойт заряжает курян спортивным оптимизмом и хорошим настроением.

Редакция «КП» присоединяется к поздравлениям и желает Роману Владимировичу здоровья и успешного достижения целей, направленных на развитие области и всей страны в целом.