В Курске медики БСМП выступили против закрытия ста "ковидных" коек

Медики курской больницы скорой медицинской помощи обратились к губернатору региона Роману Старовойту с открытым письмом, в котором просят не закрывать сто "ковидных" коек, специально организованных для размещения больных этой весной в медучреждении.

31 июля сотрудников «Отделения для больных COVID-19 не нуждающихся в искусственной вентиляции легких № 3» и «Реанимационного отделения для больных COVID-19 № 2» ОБУЗ КГ КБСМП проинформировали о расформировании отделений в семидневный срок с последующей организацией на этих площадях Центра оказания паллиативной помощи.

- Летний период подарил нам солнечный зной, губительный для SARS-CoV-2, став нашим союзником. Ощутимо снизилась заболеваемость COVID-19, что позволило в значительной мере ослабить ограничительные мероприятия, снизить общую напряженность в регионе и в целом улучшить качество жизни курян.

Однако совсем скоро нас ожидает осенне-зимний период, характеризующийся снижением температуры воздуха, практически нулевым УФ-индексом, что с высокой долей вероятности приведет ко второй вспышке заболеваний новой коронавирусной инфекции.

Вероятность эта в том числе подтверждается специалистами Роспотребнадзора, комитетом ВОЗ по чрезвычайной ситуации связанной с COVID-19 от 01 августа 2020, а также озвучена Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе онлайн-совещания с главами ведомств и руководителями регионов 29 июля 2020 года, - пишут сотрудники «Отделения для больных COVID-19 не нуждающихся в искусственной вентиляции легких № 3» и «Реанимационного отделения для больных COVID-19 № 2» ОБУЗ КГ КБСМП.

- С учетом тех рисков, которые несет в себе осенне-зимний период и абсолютной непредсказуемости развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией, даже несмотря на анонсированную вакцинацию, считаем что столь скоропалительное решение о закрытии порядка ста инфекционных коек, расположенных в отдельном здании, оснащенных современным и необходимым оборудованием с квалифицированным персоналом, на данном этапе может обернуться как снижением доступности стационарной медицинской помощи больным COVID-19 в случае развития «второй волны» эпидемии, так и дополнительными потерями как финансового, так и репутационного характера в случае очередного перепрофилирования лечебных учреждений под инфекционные стационары.

Убедительно и настоятельно просим Вас рассмотреть возможность организации Центра оказания паллиативной помощи на базе здания бывшего онкологического диспансера в более поздний срок, когда будет достоверно известна вероятность повторной вспышки COVID-19 в регионе и ясна степень необходимости в инфекционных отделениях, расположенных на данный момент в этом здании, либо рассмотреть иные варианты размещения Центра, - говорится в обращении.

По информации регионального комитета здравоохранения сейчас отделение для больных COVID-19, не нуждающихся в искусственной вентиляции легких № 3 и реанимационное отделение для больных COVID-19 № 2 в БСПМ продолжают работу. В бывшем онкологическом корпусе на лечении находятся 23 пациента.

- В рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на территории бывшего онкодиспансера в перспективе планируется организовать Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и два отделения для онкологических больных (паллиативное и реабилитационное). Мероприятия по организации ЦАОП и отделений начнутся только при условии стабилизации эпидемиологической обстановки. Конкретной даты пока нет, - сказали в администрации региона.