Коронавирус в Курске, последние новости на 4 августа 2020: ограничили число участников массовых праздничных мероприятий

Для массовых мероприятий сделали исключения Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 августа в Курской области всего зарегистрировано 6316 (22 новых) подтвержденных случаев заболеваниявсего зарегистрировано 6316 (22 новых) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Одна женщина 57 лет умерлаОдна женщина 57 лет умерла за последние сутки от коронавируса.

В регионе продолжают регистрировать летальные случаи Фото: Из архива КП.

На заседании оперштаба принято решение сохранить запрет на проведение массовых мероприятий за исключением физкультурных и спортивных мероприятий, общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки и проектам планировки территории.

Разрешены и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-й годовщине Курской битвы, а также мероприятия в память о погибших членах экипажа АПРК «Курск». Но количество участников этих мероприятий будет ограничено: до 1,5 тыс. человек. Обязательным будет соблюдение социальной дистанции и всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее запланированные к проведению парад и концерт в честь победы в Курской битве отменилипарад и концерт в честь победы в Курской битве отменили в связи с эпидемиологической обстановкой. Остальные ограничения, введенные в Курской области, действуют на период сохранения режима повышенной готовности. Решение об их отмене будет приниматься индивидуально на оперативном штабе, сообщили в администрации региона.

Учебный год в регионе начнется в традиционном формате 1 сентября. Для школьников и педагогов будут предусмотрены все меры безопасности, сказали в администрации региона. Всего 1 сентября 2020 года в Курской области за парты сядут 117 тыс. школьников, из них 12,6 тыс. первоклассников. Сейчас все учебные заведения готовятся к приему детей. Однако традиционных линеек на День знаний не будет.традиционных линеек на День знаний не будет.

- Все школы области практически готовы к приему детей. Для обеспечения безопасности закуплены бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства. В связи с пандемией мы отказались от проведения привычных школьных линеек. Как пройдет это мероприятие, каждая общеобразовательная организация решит самостоятельно , – сказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.