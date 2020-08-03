2020-08-03T16:18:42+03:00
Общество

В Железногорске до конца года откроют еще несколько детских и спортивных объектов

Они возводятся при поддержке Металлоинвеста
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Площадку для воркаута впервые установили во двореПлощадку для воркаута впервые установили во двореФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Новый детский спортивно-досуговый комплекс и площадку для воркаута установили в Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест».

Детский спортивно-досуговый комплекс – уже пятая подобная площадка для игр на свежем воздухе в Железногорске, которая появилась этим летом в городе. Он включает лесенки, скамейки, качели, песочницу и деревянную галерею с горкой.

Компания направила на оборудование площадки около 700 тыс. рублей в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями Курской области и Железногорска.

Директор по производству МГОКа, депутат Железногорской городской думы Виктор Селиванов говорит, что системная работа по благоустройству городских территорий – одно из важнейших направлений социальной деятельности Металлоинвеста.

– Уверен, что новый детский комплекс будет радовать маленьких жителей микрорайона, их досуг станет более интересным и увлекательным

Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин рассказал, что компания продолжает развивать инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом в Железногорске.

Один из таких объектов – новая площадка для воркаута, которая впервые появилась во дворе жилого дома.

На площадке установлен сертифицированный спортинвентарь - турники разной высоты, брусья, шведская стенка и скамейки для пресса. До конца этого года при поддержке Металлоинвеста уличные тренажеры поставят на территории гимназии, построят многофункциональную спортплощадку, а также заасфальтируют беговые дорожки в школе №8 Железногорска

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Курском пожарные спасли трехлетнего малыша
Курская область вошла в пилотную программу Ростуризма
В курских школах 1 сентября не будет линеек
В структуре обладминистрации произошли изменения
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
Мошенники перезванивали курянину с 23 номеров
В Курске продолжается прием документов в новую школу на Клыкова
Полумарафон "ЗаБег.РФ" собрал в Курске более 420 тысяч рублей на благотворительность
В Курской области за сутки разбились два мотоциклиста
В Курске с начала лета четверо детей выпали из окон
В Курске таксист сбил женщину
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 августа 2020 года составило 6294 человек
В Курске на проспекте Клыкова сгорела легковушка
В Курске скорректируют график работы уличного освещения
В Курской области заразились коронавирусом еще 30 человек
В курском парке Солянка разместят футбольный манеж
В Курске подвели итоги велогонки
В Курске открылись муниципальные лагеря
Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: обладминистрация возобновляет личный прием граждан