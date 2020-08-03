В Железногорске до конца года откроют еще несколько детских и спортивных объектов

Новый детский спортивно-досуговый комплекс и площадку для воркаута установили в Железногорске при поддержке компании «Металлоинвест».

Детский спортивно-досуговый комплекс – уже пятая подобная площадка для игр на свежем воздухе в Железногорске, которая появилась этим летом в городе. Он включает лесенки, скамейки, качели, песочницу и деревянную галерею с горкой.

Компания направила на оборудование площадки около 700 тыс. рублей в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями Курской области и Железногорска.

Директор по производству МГОКа, депутат Железногорской городской думы Виктор Селиванов говорит, что системная работа по благоустройству городских территорий – одно из важнейших направлений социальной деятельности Металлоинвеста.

– Уверен, что новый детский комплекс будет радовать маленьких жителей микрорайона, их досуг станет более интересным и увлекательным

Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат Железногорской городской думы Борис Сорокин рассказал, что компания продолжает развивать инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом в Железногорске.

Один из таких объектов – новая площадка для воркаута, которая впервые появилась во дворе жилого дома.

На площадке установлен сертифицированный спортинвентарь - турники разной высоты, брусья, шведская стенка и скамейки для пресса. До конца этого года при поддержке Металлоинвеста уличные тренажеры поставят на территории гимназии, построят многофункциональную спортплощадку, а также заасфальтируют беговые дорожки в школе №8 Железногорска