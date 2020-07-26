2020-07-26T00:10:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 26 июля 2020: масочный режим сохраняется в общественных местах и транспорте

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 26 июля 2020
Светлана ВОЛКОВА
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Выздоровело более 80 % инфицированныхВыздоровело более 80 % инфицированныхФото: Из архива КП.
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С 3 августа возобновляется в штатном режиме работа по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ, а также работа бань, спа-салонов, массажных кабинетов и соляриев.

Остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Также сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

В регионе продолжает болеть каждый пятый зараженный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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