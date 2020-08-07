Мобильный автосервис теперь работает прямо в карьере

Работники управления грузопассажирских перевозок МГОКа уже оценили удобство мобильного комплекса Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках программы Металлоинвеста по повышению качества и эффективности ремонтных работ на Михайловском ГОКе приступил к работе мобильный сервисный комплекс на базе автомобиля КАМАЗ.

Техника представляет собой кран-манипулятор, предназначенный для замены шин большегрузных самосвалов и автотракторной техники. Преимущество - он выполнять высокотехнологичный шиномонтаж прямо в карьере. Никакой дополнительной техники для этого не нужно. Комплекс полностью оснащен всем необходимым. Манипулятор погружает шины в свой кузов и доставляет их к месту ремонта или монтажа. После монтажа шины протяжка гаек идет с помощью пневматического гайковерта, который есть на манипуляторе. Компрессорная установка подкачивает шины до рабочего давления. Спецтехника также снабжена гидравлическим домкратом грузоподъемностью 100 тонн, набором слесарного инструмента, сварочным оборудованием и генератором для проведения мелкого ремонта.

Начальник Центра технического обслуживания и ремонтов автотракторного управления МГОКа Виктор Чубунов рассказал, что применение мобильного крана-манипулятора позволяет сократить время и трудозатраты на замену шин:

- Это существенно повышает эффективность ремонтов и производственного процесса.

Работники управления грузопассажирских перевозок МГОКа уже оценили удобство мобильного комплекса:

- Пульт управления у шинного манипулятора многофункционален. На такой современной технике трудиться комфортно и интересно, - говорит водитель Александр Бородин.