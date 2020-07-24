Возможно ли предотвратить рак?

Проблема онкологических заболеваний населения продолжает оставаться актуальной. В России, как и в большинстве развитых стран мира, отмечается тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями. По прогнозам ученых, к 2021 году число вновь выявленных больных онкологическими заболеваниями в мире составит более 20 млн. человек.

Стабилизировать ситуацию с ростом числа онкологических заболеваний сложно, несмотря даже на принимаемые государством меры и значительные финансовые затраты. В России на учете состоит более 2 миллионов пациентов со злокачественными новообразованиями. Если учесть, что государство ежегодно тратит на борьбу с онкологическими заболеваниями более 90 миллиардов рублей, то при сохранении нынешних тенденций к увеличению заболеваемости эта цифра может увеличиться до 200 миллиардов в ближайшие годы.

По статистике, возникновение до 40 % злокачественных новообразований можно было бы предотвратить с помощью норм здорового поведения и образа жизни.

И все-таки, возможно ли снизить риск возникновения многих видов рака, если вести здоровый образ жизни и соблюдать некоторые меры предосторожности?

На этот вопрос отвечает кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО КГМУ, главный хирург ОБУЗ ККОД Владимир Владимирович Хвостовой:

- Мы все хотим жить долго и оставаться здоровыми, избегая различных заболеваний, особенно рака. В отношении профилактики некоторых видов рака медицина настроена достаточно оптимистично. Считается, что некоторые онкологические заболевания можно предотвратить – или, по крайней мере, снизить риск их возникновения простыми изменения образа жизни. Иначе говоря, перестроив рацион питания, соблюдая нужный режим двигательной активности и придерживаясь принципов здорового образа жизни, можно на одну треть снизить смертность от рака.

Первое место в этиологии хронических заболеваний занимает курение, которое отнесено Международным агентством по изучению рака к группе абсолютных канцерогенов. Свыше 90% всех случаев рака лёгкого у мужчин и 78% у женщин связаны с курением. Более 40% заболеваний раком гортани, ротовой полости, пищевода, мочевого пузыря также ассоциированы с курением. В общем считается, что курение является причиной 30% всех онкологических заболеваний. Рак легких является наиболее страшным типом рака и многие случаи заболевания им вызваны курением. Опасности подвергаются не только сами курильщики. Пассивное курение также значительно повышает риск рака лёгких. Например, риск возникновения рака лёгкого у некурящих женщин, мужья которых курят, выше на 20-30% по сравнению с женщинами, не имеющими этого фактора риска. Рекомендация по профилактике рака: не курите; если Вы курите — остановитесь. Если Вы не можете бросить курить, то не курите в присутствии других. И подумайте о здоровье Ваших детей и некурящих родных.

Специалисты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что алкогольные напитки являются канцерогенным фактором для человека. Существуют дозозависимые отношения между потреблением алкоголя и риском рака ротовой полости, гортани, пищевода, желудка, печени, поджелудочной и молочной желёз. Например, относительный риск рака молочной железы на 30% выше у женщин, употребляющих спиртные напитки, чем у непьющих женщин. Рекомендация по профилактике рака: учитывая существование связи между количеством выпиваемых алкогольных напитков и риском развития онкологических заболеваний, рекомендуется отказаться от избыточного употребления алкоголя, будь то пиво, вино или крепкие напитки.

Старайтесь умеренно употреблять алкоголь. Хотя в небольших количествах и по уважительной причине алкогольный напиток себе позволить можно. Лучший вариант – бокал хорошего сухого вина.

Можно сделать следующий вывод, что отказ от курения даёт дополнительный выигрыш в виде предупреждения ещё 30% всех случаев смерти, обусловленных раком, отказ от злоупотребления алкоголем — ещё 4%. Таким образом, одна только модификация образа жизни позволяет уменьшить смертность от рака более чем на 60%. Этот факт и положен в основу всех национальных профилактических противораковых программ.

«Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»