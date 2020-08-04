В Курске судят банду, которая воровала деньги с банковских счетов

Следственное управление УМВД России по Курской области закончило расследование уголовного дела по факту серии краж денег с банковских счетов.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят четыре фигуранта. 30-летняя девушка и организатор незаконной деятельности – 34-летний житель Самарской области благодаря совместным действиям следственного управления и уголовного розыска УМВД России по Курской области задержаны в Самаре и этапированы в Курск. Еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

- Подозреваемые осуществляли смс-рассылку на номера телефонов жителей Курской области с сообщением о блокировке действия банковских карт. После чего люди перезванивали на номер телефона, указанный в сообщении, и обвиняемые, представляясь сотрудниками центрального кредитного учреждения якобы для проверки работы кредиток выясняли конфиденциальную информацию держателей банковских карт, после чего переводили их деньги на подконтрольные счета, - рассказали в УМВД региона.

Потерпевшими были в основном люди преклонного возраста, а номера на которые они перезванивали были схожи с банковскими, поэтому у пострадавших не было сомнений, что они общаются с настоящими банковскими работниками, пояснили в полиции.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что незаконно полученные деньги преступники тратили на покупки в Интернет-магазинах, покупая крупную компьютерную и бытовую технику, которую потом перепродавали. Кроме того, установлены факты легализации денег, полученных преступным путем.

Роли всех участников группы были четко распределены. Организатор подбирал подельников по тембру голоса и умению поддержать разговор. Контролировал их работу и за нарушение дисциплины штрафовал. Также мужчина управлял всеми финансовыми потоками и распределял денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого участника. По имеющейся оперативной информации, на заработанные преступным путем деньги покупал имущество и оформлял его на подставных лиц, в одном из курортных городов он вел строительство гостиничного комплекса.

"Операторы" каждый день делали несколько сот телефонных звонков и смс-рассылок. Они имели регулярный доход, а криминальный бизнес совмещали с официальной работой.

- Для расследования уголовного дела и доказательства вины участников преступной группировки были привлечены наиболее опытные следователи, сотрудники уголовного розыска и эксперты-криминалисты УМВД России по Курской области. Во время обысков у участников организованной группы изъяли большое количество банковских карт, сим-карт, а также различную компьютерную технику, - рассказали в полиции.

В рамках расследования уголовного дела проведены фоноскопические, компьютерные, технико-криминалистические, лингвистические экспертизы и доказана причастность обвиняемых к 21 эпизоду краж с банковских счетов жителей Курской области на сумму около миллиона рублей.

Сейчас материальный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

Во время расследования оперативники постоянно взаимодействовали с несколькими регионами, у жителей которых преступники также могли списать деньги со счетов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой», ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Расследование уголовного дела окончено. Вскоре суд изберет фигурантам наказание по закону.