Коронавирус в Курске, последние новости на 1 августа 2020: в городе пройдет ряд спортивных мероприятий

Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1092 пациента: 227 находится в больницах, 865 – дома. На ИВЛ – десять пациентов. Всего выписано 5102 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

Более 80% зараженных в регионе выздоровелиФото: предоставлено пресс-службой

Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 10 августа, ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются, сообщили в обладминистрации.

Напомним, в общественных местах и транспорте необходимо находиться в масках.

Между тем в Курске 1 августа пройдет Чемпионат по футболу между городскими командами спортшколы №4 и ФК "Кристал".

Игра состоится в 18.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Боева дача"), футбольное поле с натуральным покрытием. Зрителей будут пускать только в масках.

На этих выходных запланирован ряд спортивных мероприятий в Курске. 1 августа в 10.45 возле деревни Верхнекасиново стартует групповая велосипедная гонка. 2 августа в 8.30 на Красной площади состоится торжественное открытие соревнований Забег РФ.