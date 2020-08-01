2020-08-01T10:03:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 1 августа 2020: в городе пройдет ряд спортивных мероприятий

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 1 августа 2020 [инфографика]
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В регионе продолжает действовать масочный режимВ регионе продолжает действовать масочный режимФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Курске на 1 августа 2020 года составило 6240 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 25 человек.

Из них под медицинским наблюдением 1092 пациента: 227 находится в больницах, 865 – дома. На ИВЛ – десять пациентов. Всего выписано 5102 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

Более 80% зараженных в регионе выздоровели Фото: предоставлено пресс-службой

Более 80% зараженных в регионе выздоровелиФото: предоставлено пресс-службой

Режим повышенной готовности в Курской области продлен до 10 августа, ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются, сообщили в обладминистрации.

Напомним, в общественных местах и транспорте необходимо находиться в масках.

Между тем в Курске 1 августа пройдет Чемпионат по футболу между городскими командами спортшколы №4 и ФК "Кристал".

Игра состоится в 18.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ ("Боева дача"), футбольное поле с натуральным покрытием. Зрителей будут пускать только в масках.

На этих выходных запланирован ряд спортивных мероприятий в Курске. 1 августа в 10.45 возле деревни Верхнекасиново стартует групповая велосипедная гонка. 2 августа в 8.30 на Красной площади состоится торжественное открытие соревнований Забег РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Курской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24