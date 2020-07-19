Коронавирус в Курске, последние новости на 19 июля 2020: заразились 33 человека, 16 - выздоровели

По данным на 19 июля, в Курской области заразились коронавирусом 33 человека. Общее количество инфицированных достигло 5 861. Под медицинским наблюдением находятся 1 389 пациентов: 262 - в больницах, 1 127 - лечатся дома. К аппаратам ИВЛ подключены 19 курян.

Выздоровели 4 427 пациентов, за минувшие сутки еще 16 человек окончили лечение. Скончались 49 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

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Ограничительные меры по коронавирусу в Курской области продлили до 2 августа. По-прежнему закрыты ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения, массажные салоны, фудкорты в ТЦ. Запрещено проведение массовых мероприятий. Однако с 20 июля возобновляют работу кинотеатры.