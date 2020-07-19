2020-07-19T11:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 19 июля 2020: заразились 33 человека, 16 - выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 19 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По данным на 19 июля, в Курской области заразились коронавирусом 33 человека. Общее количество инфицированных достигло 5 861. Под медицинским наблюдением находятся 1 389 пациентов: 262 - в больницах, 1 127 - лечатся дома. К аппаратам ИВЛ подключены 19 курян.

Выздоровели 4 427 пациентов, за минувшие сутки еще 16 человек окончили лечение. Скончались 49 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Ограничительные меры по коронавирусу в Курской области продлили до 2 августа. По-прежнему закрыты ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения, массажные салоны, фудкорты в ТЦ. Запрещено проведение массовых мероприятий. Однако с 20 июля возобновляют работу кинотеатры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Курской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала лета в водоемах Курской области погибли 17 человек
К 19 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 33 человека
Железнодорожный округ Курска останется без горячей воды
В Курске закрасили надписи с рекламой наркотиков
Ночью в Курске горел дом
В курские больницы поступять два ангиографа
Коронавирусом заразились еще 29 курян
В Курске девочку, которой вонзился в ногу металлический прут, вызволили спасатели
В Курской области ограничили посещение лесов
Курян приглашают нарисовать почтовую марку к годовщине Курской битвы
Курский городской роддом начнет принимать рожениц в середине августа
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июля 2020: какие районы лидируют
В Курске экологи собрали 42 мешка мусора
Курские больницы получили 14 доз антиковидной плазмы
В мае умерли 82 курянина, переболевших коронавирусом
Мэрия Курска отчиталась о ремонте дорог
Ограничительные меры против коронавируса в Курской области продлили до 2 августа
Курянин украл больше тонны железнодорожных путей
Молодая курянка украла у друзей золото
В Курске осенью откроется кибершкола
В Курской области разыскивают 32-летнего мужчину
В Курске на Кировском мосту внедорожник въехал в ограждение
В Курской области стартовала уборочная кампания
Более килограмма черной икры изъяли на Курской таможне
Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 июля 2020 года составило 5799 человек
Под Курском перевернулся «Гольф»: ранены две женщины
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курская Госавтоинспекция начала охоту на ночных гонщиков