2020-08-01T21:49:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 2 августа 2020: ограничения сохраняются до 10 августа

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 2 августа 2020
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Масочный режим в регионе продолжает действатьМасочный режим в регионе продолжает действатьФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

С 10 августа в администрации Курской области возобновляется прием граждан по личным вопросам.

Прием граждан будет идти с соблюдением социальной дистанции и масочного режима и по предварительной записи, тел.: 70-11-71. Линия работает с 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (перерыв с 13:00 до 14:00).

Кроме того, внесены изменения в распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности». В новой версии документа обозначено, что ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Курской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24