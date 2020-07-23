На МГОКе два БЕЛАЗа назвали именами ветеранов

На Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В.Варичева на днях в рамках инвестиционной программы по развитию горнотранспортного комплекса поступили два 240-тонных автосамосвала БЕЛАЗ. Один из них уже введен в эксплуатацию. Гигантская машина будет перевозить горную массу в карьере.

БЕЛАЗ будет носить имя почетного ветерана комбината Ивана Васильевича Зайцева. Сам Иван Васильевич также принял участие в торжественном запуске машины в первый рабочий рейс.

Иван Зайцев проработал в автоцехе комбината почти 40 лет, был наставником для многих молодых специалистов. Он награжден Медалью за трудовое отличие, званиями «Почетный металлург» и «Заслуженный работник транспорта РФ», «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Работать ответственно и аккуратно, беречь технику и соблюдать требования безопасности посоветовал ветеран бригаде нового БЕЛАЗа.

Начальник автотракторного управления МГОКа Игорь Крюков считает, что увековечивать имена передовиков – это отличная мотивация для современного поколения водителей:

– Находясь за рулем этого автомобиля, они будут ощущать особенную гордость и ответственность, будут стремиться только к высоким результатам.

Такая оригинальная идея – дать имя передовика машине – появилась в рамках проекта завода-изготовителя БЕЛАЗ по присвоению имен выдающихся людей и дат знаменательных событий карьерным самосвалам на горнодобывающих предприятиях страны. А МГОК таким образом продолжил традицию увековечивания героев труда.

О технических особенностях новой техники рассказал главный инженер автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин:

- Новые БЕЛАЗы существенно модернизированы: по сравнению с 220-тонниками мощность двигателя увеличена на 200 лошадиных сил. Усилена конструкция рамы, в которой применены литые элементы. Это увеличивает прочность каркаса автомобиля, что важно при работе в условиях железорудного карьера.

Такие мощные самосвалы в карьере МГОКа появились впервые. Машина – удачное сочетание грузоподъемности, высоких технических характеристик и комфорта. Бортовой компьютер полностью контролирует параметры работы машины.

Особое внимание - безопасности труда. От попадания обломков горной породы кабину и технологическую площадку защищает металлический кузов с массивным передним козырьком.

Есть в БЕЛАЗе и системы безопасности ROPS/FOPS, автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, камневыталкиватели и устройство сигнализации о приближении к высоковольтной линии.

Второй БЕЛАЗ приступит к работе уже в конце июля. Он будет носить имя ветерана комбината Ивана Дмитриевича Надеина – кавалера Ордена трудовой славы 2 и 3 степени.