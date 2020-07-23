После "картофельного" обращения к Путину курянам пообещали узаконить постройки

КП рассказывала, что уже в третий раз жители, застройщики и собственники земельных участков под ИЖС из деревни Кукуевка Курской области обратились с видеообращением к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении проблемы застройки поселка. Видеообращение кувкуевцы записали оригинально и тщательно подготовившись - на фоне поля из картошки, которую они заблаговременно посадили еще весной в форме букв, а этим летом тщательно пропололи, чтобы лучше видно было.

Картофельные посадки гласят: "В.В. Путин. Помогите Кукуевке Курской области!"

Проблема заключается в невозможности достроить свои дома, зарегистрировать построенные и в них прописаться, что порождает множество других проблем, такова позиция жителей деревни.

Проблема жителей деревни известна давно и не может найти решение вот уже почти десять лет. Дело в том, что свои коттеджи кукуевцы возвели в спорной зоне - рядом с Центрально-Черноземным заповедником имени Алехина. Теперь требуют узаконить постройки.

- Минприроды России доработал проект постановления Правительства Российской Федерации по охранным зонам государственных заповедников, национальных парков и памятников природы. Он будет направлен на повторное согласование в федеральные министерства и ведомства до 23 июля, - прокомментировали ситуацию в администрации региона. - Это даст возможность скорректировать границы буферной зоны заповедника и оформить в собственность располагающиеся на охраняемой территории дома жителей Кукуевки.

Также в администрации Курской области сообщили, что идут переговоры с руководством Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина:

- В частности, обсуждаются условия согласования хозяйственной деятельности с собственниками земельных участков в деревне Кукуевка, которым ранее были выданы разрешения на строительство. Одно из условий согласования - передача заповеднику пяти памятников природы регионального значения: «Розовая долина», «Балка к юго-западу от села Кунье», «Урочище «Петрова балка» в Горшеченском районе, «Лысая гора у села Стужень» в Мантуровском районе, «Озеро Малино» в Рыльском районе, а также прилегающие к ним земли общей площадью 405 гектар.

После экологического обследования Центрально-Черноземный заповедник направил предложения по созданию новых участков на площади 1605 гектар. Ключевое условие со стороны руководства заповедника - перевод земель в охранной зоне в земли сельскохозяйственного назначения за исключением участков, собственникам которых были выданы разрешения на строительство до 18 января 2018 года.

Еще один актуальный вопрос – создание в Кукуевке жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Эти вопросы также придется согласовывать с руководством Центрально-Черноземного заповедника.

Прошло заседание научно-технического совета заповедника. На нем рассмотрено 39 заявлений. Решение о согласовании хозяйственной деятельности единогласно принято по 20 заявлениям, об отказе – по 11 заявлениям. Еще восемь заявлений рассмотрят на следующем заседании НТС.