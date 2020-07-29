На Михайловском ГОКе ввели в эксплуатацию второй «именной» БЕЛАЗ

Имя почетного ветерана МГОКа Ивана Дмитриевича Надеина – кавалера Ордена Трудовой Славы II и III степени и Знака «Шахтерская слава» III степени – получил 240-тонный автосамосвал БЕЛАЗ, который на днях приступил к работе в карьере. Это уже второй по счету подобный гигант на Михайловском ГОКе. И тоже «именной»!

Традиция увековечивать имена лучших горняков живет на Михайловском ГОКе давно.

Водитель нового БЕЛАЗа Андрей Ващенков считает, что важно продолжать трудовые традиции:

– Находиться за рулем именного автомобиля – это большая честь для нас и наша гордость. Будем работать ответственно и добросовестно.

Первый такой же БЕЛАЗ на комбинате носит имя ветерана МГОКа Ивана Васильевича Зайцева.

За работой БЕЛАЗа наблюдал в карьере МГОКа сам Иван Дмитриевич Надеин. Он посвятил профессии автомобилиста более 40 лет, начинал работать на 27-тонных большегрузах, затем – на 40-тонных, позже возглавлял бригаду водителей самосвала. Его сын Виталий пошел по стопам отца.

Машины были закуплены в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса. Белорусская техника уже оправдала ожидания горняков - надежная, функциональная, комфортная!

Начальник автотракторного управления МГОКа Игорь Крюков говорит, что новые производительные машины позволят предприятию нарастить объемы перевозок.