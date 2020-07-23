Куряне подарили квартиру 101-летнему ветерану

Георгию Николаевичу Шумакову в мае исполнился 101 год. Ветеран прошел всю войну: начинал свой боевой путь на Брянском фронте, защищал страну, освобождал Воронежскую, Курскую области, Украину, Прибалтику, Польшу. После окончания войны продолжил службу в войсках связи и демобилизовался в 1947 году.

Ранее Георгий Николаевич проживал в поселке Клюквинский Курского района, в доме без горячей воды и санузла. Определенные трудности создавала и удаленность от областного центра. Законных оснований обеспечить ветерана благоустроенным жильем не оказалось. Георгий Николаевича не признавали в улучшении жилищных условий, хоть и без элементарных удобств, но какие-то квадраты у него были.

Теперь все проблемы позади, неравнодушные куряне помогли ветерану приобрести комфортное жилье. С января по июнь простые граждане и предприниматели собирали деньги. И в июле ключи от заслуженной квартиры на проспекте А. Дериглазова в Курске вручили его дочери Людмиле Шумаковой.

К сожалению, Георгий Николаевич не смог приехать на новоселье из Курского района. Он неудачно упал и повредил бедро. Но был рад до слез, ведь настал тот счастливый день, когда он получил долгожданное и самое главное комфортное жилье.

Боевой путь Георгия Николаевича отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и многочисленными юбилейными наградами.