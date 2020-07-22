В районной больнице под Курском пациенту спасли руку

Рука сохранила свои функции, и, по словам медиков, через полгода она полностью заживет

Александр Карягин из Золотухинского района ремонтировал технику. Рука нечаянно попала в работающий карданный вал, и ее оторвало на уровне локтя.

Мужчину в тяжелом состоянии привезли в Фатежскую районную больницу. Были все показания для ампутации руки, но врачи решили ее сохранить. На помощь районным медикам приехал сосудистый хирург из областной больницы. То, что медики шли на определенный риск, не вызывает сомнений.

«У мужчины пострадала правая рука, если бы мы ее ампутировали, то у пациента возникла бы серьезная психологическая травма. Мы приложили все усилия, чтобы ее сохранить», - рассказал врач травматолог-ортопед Фатежской ЦРБ Максим Ерпилов.

Пациенту провели реплантацию конечности. Сложнейшая операция длилась более девяти часов. На следующее утро во время обхода врачи заметили чувствительность пальцев.

Александр Викторович сейчас выздоравливает. Он и не надеялся на такой благополучный исход.

«Спасибо скорой помощи нашей, травматологам и хирургам большое спасибо! Я боялся, что руку ампутируют, но травматологи решили ее пришить. Я уже могу немного шевелить пальцами. Хожу постоянно на перевязки в своем районе», – поделился мужчина.

Рука сохранила свои функции, и, по словам медиков, через полгода она полностью заживет.