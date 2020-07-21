2020-07-21T10:19:01+03:00
Общество

Жители поселка в Курской области высадили картошкой обращение к Президенту

Буквы видно с высоты птичьего полета [видео]
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Фото КУКУЕВКА NewФото КУКУЕВКА NewФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Уже в третий раз жители, застройщики и собственники земельных участков под ИЖС из деревни Кукуевка Курской области обратились с видеообращением к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении проблемы застройки поселка. Видеообращение кувкуевцы записали оригинально и тщательно подготовившись - на фоне поля из картошки, которую они заблаговременно посадили еще весной в форме букв, а этим летом тщательно пропололи, чтобы лучше видно было.

Картофельные посадки гласят: "В.В. Путин. Помогите Кукуевке Курской области!"

Проблема заключается в невозможности достроить свои дома, зарегистрировать построенные и в них прописаться, что порождает множество других проблем, такова позиция жителей деревни.

Проблема жителей деревни известна давно и не может найти решение вот уже почти десять лет. Дело в том, что свои коттеджи кукуевцы возвели в спорной зоне - рядом с Центрально-Черноземным заповедником имени Алехина. Теперь требуют узаконить постройки.

Изначально это были земли сельхозначения и принадлежали на правах собственности сельчанам. Затем пришли предприниматели, выкупили ее и перевели в ИЖС, а потом продали людям. Границы заповедника на тот момент еще не были определены, так как кадастровая карта в регионе только формировалась.

Когда нанесли границы заповедника, то почти вся новая застройка попала в природоохранную зону, то есть оказалась вне закона. Появились вопросы по правомерности возведения домов на этих участках.

Однако решить проблему на местном уровне практически невозможно. Свое "картофельное обращение" кукуевцы посылают Президенту уже в третий раз.

Видеообращение к Президенту РФ В.В. Путину..Кукуевка New

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей
Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав, в каких условиях живут малыши, посторонние люди скинулись на материалы
Новости 24
Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести
Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Курян призывают сдать старые батарейки и сотовые
Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска
В Курской области разыскивают водителя, который сбил пешехода
В Курской области вынесли приговор насильнику из Белгорода
Под Курском произошло тройное ДТП
Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 июля 2020 года составило 5893 человек
На дорогах Курска установили новые комплексы фотовидеофиксации
Маленькую курянку, выпавшую из окна, санавиацией доставили в Москву
В Курской области открылись все детские сады
Курским медработникам, работающим с коронавирусом, выплатили 750 млн рублей
На Курском водохранилище взяли пробы воды
Здания Курска украсят единые адресные таблички
Курский пенсионер перевел мошенникам два миллиона
Курский парк «Боева дача» расширят до 100 га
Курянин убил жену ударом ножа
Курские полицейские доставили домой заблудившегося пенсионера
30 тысяч раз обратились куряне за помощью на прошлой неделе
В Курской области новорожденные получили более 4200 подарков
С 1 сентября в Курской области будут работать земские учителя
В Курске стартуют бесплатные занятия фитнесом для детей
В Курске из-под обрушившейся кровли спасатели извлекли человека
В Курске на «Стезевой Даче» утонул мужчина