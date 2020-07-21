Жители поселка в Курской области высадили картошкой обращение к Президенту

Уже в третий раз жители, застройщики и собственники земельных участков под ИЖС из деревни Кукуевка Курской области обратились с видеообращением к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении проблемы застройки поселка. Видеообращение кувкуевцы записали оригинально и тщательно подготовившись - на фоне поля из картошки, которую они заблаговременно посадили еще весной в форме букв, а этим летом тщательно пропололи, чтобы лучше видно было.

Картофельные посадки гласят: "В.В. Путин. Помогите Кукуевке Курской области!"

Проблема заключается в невозможности достроить свои дома, зарегистрировать построенные и в них прописаться, что порождает множество других проблем, такова позиция жителей деревни.

Проблема жителей деревни известна давно и не может найти решение вот уже почти десять лет. Дело в том, что свои коттеджи кукуевцы возвели в спорной зоне - рядом с Центрально-Черноземным заповедником имени Алехина. Теперь требуют узаконить постройки.

Изначально это были земли сельхозначения и принадлежали на правах собственности сельчанам. Затем пришли предприниматели, выкупили ее и перевели в ИЖС, а потом продали людям. Границы заповедника на тот момент еще не были определены, так как кадастровая карта в регионе только формировалась.

Когда нанесли границы заповедника, то почти вся новая застройка попала в природоохранную зону, то есть оказалась вне закона. Появились вопросы по правомерности возведения домов на этих участках.

Однако решить проблему на местном уровне практически невозможно. Свое "картофельное обращение" кукуевцы посылают Президенту уже в третий раз.