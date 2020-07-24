2020-07-24T11:23:17+03:00
Экономика

На Михайловском ГОКе «взяли на работу» робота

Производительность машины в четыре раза выше, чем у специалиста-сварщика
Ольга ДАНИЛОВА
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Внедрение такой техники повышает эффективность ремонтных работВнедрение такой техники повышает эффективность ремонтных работФото: предоставлено пресс-службой
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Программа по повышению эффективности ремонтов реализуется на МГОКе им. А. В. Варичева. В ее рамках в ремонтно-механическое управление (РМУ) комбината на днях поступил роботизированный сварочно-наплавочный комплекс.

Основная задача робота сейчас - восстановление ходовых роликов обжиговых тележек для фабрики окомкования. Его производительностьв четыре раза больше, чем у высококлассного сварщика. За смену робот может наплавить 16 роликов.

Конечно, внедрение такой техники повышает эффективность ремонтных работ.

Есть и другие преимущества помимо скорости выполнения поставленных задач. Это, например, выполнение наплавки с точностью до сотых долей миллиметра.

Начальник механоремонтного цеха РМУ Юрий Сергиенко отмечает, что правильность выполнения задания гарантирована и исключает необходимость контроля ОТК.

Технология такова: сначала лазерный датчик за считанные секунды считывает геометрию детали. А после этого робот начинает сварочные работы, моментально переключаясь от одного изделия к другому.

Но робот все же не может в полной мере заменить труд специалиста, посокльку выполняет только серийную работу. Поэтому там, где требуется нестандартный подход, необходим сварщик-профессионал.

- В перспективе планируется расширить спектр операций и восстанавливать уже не только ходовые ролики, но и корпуса подшипников грохотов, другие детали, - рассказал начальник участка №2 механоремонтного цеха РМУ МГОКа Вячеслав Уколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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