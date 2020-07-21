2020-07-21T11:53:14+03:00
Экономика

Три миллиона тонн концентрата по новым технологиям!

На МГОКе преодолели новый производственный рубеж
Ольга ДАНИЛОВА
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Выпуск 3-миллионной тонны концентрата – это важное событие для всего предприятияВыпуск 3-миллионной тонны концентрата – это важное событие для всего предприятияФото: предоставлено пресс-службой
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Трехмиллионная тонна концентрата тонкого грохочения выпущена на Михайловском ГОКе. Напомним, технология дообогащения железорудного сырья на оборудовании Derrick действует на МГОКе около года, с сентября 2019 года.

Ее применяют на четырех секциях обогатительной фабрики комбината. Полученный продукт - концентрат с повышенным содержанием железа и сниженным процентом диоксида кремния - сырье для окатышей.

По словам главного технолога обогатительной фабрики Александра Левшина, выпуск 3-миллионной тонны концентрата – это важное событие для всего предприятия:

- Из дообогащенного концентрата с содержанием железа 67% выпускают окатыши повышенного качества. Достижение таких объемов производства подтверждает, что продукция нашего предприятия востребована металлургами.

Сейчас на Михайловском ГОКе проходит второй этап проекта по внедрению тонкого грохочения - строится отдельный корпус дообогащения концентрата. Планируется, что в 2022 году весь обогатительный передел комбината перейдет на производство высококачественного концентрата, содержание железа в котором составит 68,8%-70%.

Это увеличит преимущества продукции МГОКа и откроет для предприятия новые рынки сбыта. Также начнут здесь перерабатывать труднообогатимые руды карьера, а значит, более бережно использовать природные запасы уникального месторождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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