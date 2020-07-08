Семьи курских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

От филиала «Россети Центр Курскэнерго» участие в конкурсах приняли более 60 семей, проживающих в 18 районах области.

Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

3-летняя Котлярова Лиза из Курска оказалась самой маленькой среди участников. В своей возрастной категории она заняла 1 место в видеоконкурсе стихов и песен к 75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!».

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За второе место в творческом конкурсе «Подарок ветерану» награжден 8-летний Никита Котляров. Также второе место только в видеоконкурсе стихов и песен к 75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!» приз получил 9-летний Илья Михайлов. Третье место в этой же номинации заняла Ларина Аня, которой исполнилось семь лет. Третье место в этом конкурсе, но в другой возрастной группе, занял Дмитрий Побеленко - электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

В студии «Россети Центр Курскэнерго» призы победителям вручал директор филиала Александр Рудневский.

Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за деньна сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.