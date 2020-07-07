2020-07-07T12:03:47+03:00
Экономика

«Токарь – это почти что скульптор!»

На Михайловском ГОКе свои навыки демонстрируют лучшие специалисты производства
Ольга ДАНИЛОВА
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Специалисты должны были продемонстрировать свои навыки, изготовив изделие со сложной геометрией и допускамиСпециалисты должны были продемонстрировать свои навыки, изготовив изделие со сложной геометрией и допускамиФото: предоставлено пресс-службой
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Конкурс профессионального мастерства продолжается на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева. На этот раз соревновались специалисты-токари. Свои умения показали семь специалистов-предствителей разных подразделений комбината. Среди них и молодые специалисты, и опытные сотрудники.

Время соревнования – полтора часа. За этот период специалисты должны были продемонстрировать свои навыки, изготовив изделие со сложной геометрией и допусками.

- Деталь можно изготовить просто по чертежу, чтобы все соответствовало, а можно еще и красиво, - рассказывает токарь Юрий Кузнецов, – гладенькой, как зеркало. Ведь это настоящее искусство!

Юрий Кузнецов - станочник с почти 27-летним стажем, говорит, что профессия токаря - это почти профессия скульптора. Он - участник многих корпоративных и региональных состязаний.

Об особенностях поведения конкурса профмастерства говорит главный технолог управления по производству запасных частей МГОКа Алексей Паничкин:

– Выдержать допуски при изготовлении детали, которые составляют сотые доли миллиметра, совсем не просто. Это под силу только настоящим профессионалам.

По итогам призовые места распределили следующим образом: первое место занял Юрий Кузнецов, второе – Алексей Подковальников, третье – Максим Шуршаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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