2020-07-20T14:05:47+03:00
Политика

На кресло в госДуме от Курской области претендуют шесть человек

Кандидаты должны предоставить по 15 тысяч подписей избирателей
Светлана ВОЛКОВА
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Выдвижение кандидатов на вакантное кресло завершилосьВыдвижение кандидатов на вакантное кресло завершилосьФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области продолжается подготовка к дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ №110». Выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Завершен первый этап кампании выдвижение кандидатов. По состоянию на 20 июля шесть кандидатов заявили в Избирательную комиссию Курской области о своем намерении участвовать в выборах и приобрели права выдвинутых кандидатов:

БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич, кандидат партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», помощник депутата Курской областной Думы шестого созыва, депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе;

ЗОЛОТАРЕВ Алексей Михайлович, кандидат Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области,

КУРАКИН Анатолий Александрович, кандидат политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. главный врач ООО «Ваш Доктор»;

ТОМАНОВ Алексей Юрьевич, кандидат Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе.

ПРОНИЧЕНКО Евгений Иванович, кандидат в порядке самовыдвижения, ассистент кафедры судебной медицины Курского государственного медицинского университета, индивидуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения;

ФЕДУЛОВ Александр Михайлович, кандидат в порядке самовыдвижения, адвокат.

Следующий этап избирательной кампании регистрация кандидатов. Участникам предвыборной борьбы от парламентских партий не требуется сбор подписей избирателей в свою поддержку. Для кандидатов в порядке самовыдвижения одним из условий регистрации является представление подписей избирателей в количестве около 15 тысяч.

Срок приема документов для регистрации кандидатов в Избирательной комиссии Курской области до 18.00 часов 29 июля. Не позднее чем через десять дней после дня приема документов комиссия обязана зарегистрировать кандидата либо принять мотивированное решение об отказе в регистрации. Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет сформирован не позднее 9 августа.

Всего в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Курской области пройдут 147 избирательных кампаний. Кроме дополнительных выборов депутата Государственной Думы России по Сеймскому одномандатному округу №110, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Курского городского Собрания по одномандатному избирательному округу №5, а также основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

Всего по итогам осеннего дня голосования предстоит распределить 1264 вакантных мандата в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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