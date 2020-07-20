Режим ограничений в Курске по коронавирусу: билеты в кино рекомендуют покупать онлайн

Кинотеатры будут работать по-новому Фото: Из архива КП.

В Курске продолжат действовать режим ограничений по коронавирусу. Однако, как уже рассказывала КП, с 20 июля в регионе открылись кинотеатры.с 20 июля в регионе открылись кинотеатры.

Залы заполнят не более чем наполовину

Работают как частные, так и муниципальные кинозалы. Однако действовать они будут при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, залы будут заполняться не более, чем на наполовину во время сеанса между посетителями будет соблюдаться дистанция в полтора метра. При этом члены одной семьи смогут сидеть вместе. Интервалы между сеансами будут составлять не менее получаса. За это время сотрудники кинотеатра должны успеть продезинфицировать помещение и проветрить его.

Зрителям рекомендуют пользоваться санитайзерами и масками, а при наличии симптомов ОРВИ воздержаться от похода в кино. Курянам также рекомендуют не покупать билеты в кино за наличные в кассах, а отдать предпочтение бесконтактным способам оплаты или сервисам онлайн бронирования и продаж на официальном сайте кинотеатра и в сети интернет.

Премьеры стартуют с 1 августа

Руководитель отдела маркетинга сети кинотеатров «Люксор» Татаренок Анна говорит, что за ситуацией следили ежедневно и были готовы открыться оперативно:

- Понимаем, что первое время будет сложно, так как люди отвыкли от посещения развлекательных мест, кто-то ждет стабилизации эпидобстановки, да и кинопрокатные компании переживают не лучшие времена. Вместе с тем есть и позитивные прогнозы. Начиная с июня, мы получали большое количество сообщений с вопросами о старте работы кинотеатров. Значит, зрители уже соскучились по просмотру фильмов на большом экране. Первые две недели в репертуаре будут популярные фильмы «докарантинного» периода, такие как «Джентльмены», «Холоп»» или «Тролли. Мировой тур». А уже с 1 августа дистрибьютеры постепенно начнут представлять свои новые крупные проекты.

Чтобы начать работу, кинотеатрам необходимо было подготовить все условия, обеспечивающие безопасность посетителей. В кинотеатре «Люксор», в первую очередь, все сотрудники прошли тест на COVID-19. Без этой процедуры никто не может быть допущен к работе со зрителями. Во время перерыва в работе были продезинфицированы зрительные залы. Работа с гостями осуществляется только в защитных масках и перчатках. Поверхности в местах наибольшего скопления людей обрабатываются каждые полчаса. В фойе кинотеатра установлены дозаторы с антисептическим средством.

Самое главное, что теперь зрителям не придется беспокоиться о том, что рядом с ним кто-то сядет. При совершении покупки билетов, места на соседние кресла будут автоматически блокироваться, независимо от способа оплаты. Это означает, что безопасная дистанция гарантирована в зале.

Кино под открытым небом тоже будут показывать

Также открывается новый сезон проекта «Открытый экран»новый сезон проекта «Открытый экран». Это показы фильмов и концерты артистов филармонии на свежем воздухе.

В июле пройдет 11 киносеансов под открытым небом. Первый - уже 21 июля в Конышевском районе, а в Курске показы запланированы на следующие выходные.

25 июля состоится кинопросмотр на проспекте Дериглазова. Начало в 20:00 на площади перед школой № 61. Первыми выступят артисты филармонии, а через полчаса покажут военную драму «Сестренка».

Следующий сеанс - 26 июля. В 20:00 на площади перед ТРЦ «Манеж» можно будет посмотреть комедийную мелодраму «Марафон желаний».

На уличных просмотрах посетителей рассадят в «шахматном» порядке. Если ухудшатся погодные условия, мероприятия перенесут в закрытые помещения.