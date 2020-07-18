Коронавирус в Курске, последние новости на 18 июля 2020: число умерших от ковида растет

- С каждым месяцем число умерших от ковида по статистике увеличивается. Это связано с тем, что патологоанатомический диагноз ставится до 25 дней. Именно поэтому часть людей, умерших в апреле, внесена в майскую статистику, – пояснил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Действие ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлено в Курской области до 2 августа.

Внесены изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Оно вступило в силу.

По-прежнему закрыты будут ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения, массажные салоны, фудкорты в торговых центрах.

Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Также куряне обязаны носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, с 15 июля разрешена работа всех предприятий общественного питания за исключением фудкорта.

С 20 июля возобновляют работу кинотеатры с соблюдением санитарных норм.