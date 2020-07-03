Электромонтеры МГОКа продемонстрировали свои умения

Внутренний этап конкурса профессионального мастерства проходит на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева. На этот раз свои профессиональные умения показывают электромонтеры по ремонту и обслуживанию подстанций. К слову, в энергоцентре комбината специалистов этого профиля больше всех. А все электромонтеры по обслуживанию подстанций - женщины!

Электромонтер энергоцентра Наталья Сонникова рассказала о своих впечатлениях от участия в конкурсе:

- По заявке электрика я должна была разобрать электросхему, чтобы допустить к работе потребителей. То есть, подготовить для них рабочее место. При этом строго соблюдая все требования охраны труда, ведь в нашей работе главное – безопасность

Больше всего среди желающих участвовать в конкурсе в этот раз было молодых специалистов. Но ограничений на сей счет нет – соревновались и профессионалы со стажем.

Начальник энергоцентра МГОКа Игорь Фетисов рассказал, что на смену опытным сотрудникам приходят молодые кадры, и если для первых профконкурс – это возможность продемонстрировать свои глубокие знания, то для вторых – перенять опыт.

Как обычно конкурсное задание состояло из теории и практики. Практические знания конкурсанты демонстрировали на самой сложной из подстанций, которая обеспечивает работу карьера.

В итоге призовые места распределились следующим образом: первое место заняла Татьяна Ободеева, второе - Марина Уварова, а третье – Наталия Сонникова.