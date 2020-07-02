В Курской области огласили предварительные итоги голосования

Курская областная избирательная комиссия огласила предварительные итоги голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации в Курской области.

К утру 2 июля обработаны все протоколы участковых избирательных комиссий региона. За принятие поправок проголосовали 73,92% курян, которые пришли на избирательные участки, против поправок высказались 25,35%.

Голосование в Курской области признано состоявшимся. Всего своим правом проголосовать воспользовалось 57,82% от общего числа курян, включенных в список участников голосования.

- Голосование прошло организованно и без нарушений, которые могли бы повлиять на его ход, волеизъявление граждан или поставить под сомнение легитимность процесса. Жалоб, требующих рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Курской области, не поступало, - прокомментировала результаты голосования в регионе Председатель Курского облизбиркома Галина Заика.

Всего в избирком с 25 июня по 1 июля поступило более 500 обращений. Люди просили пояснить суть вносимых в Конституцию изменений, порядок организации голосования на дому, интересовались адресами и телефонами участков для голосования, временем работы участковых комиссий, соблюдением правил санитарной безопасности.

Всю неделю на участках работали избиратели. А 1 июля на 1131 избирательном участке присутствовали около 3500 общественных наблюдателей, которые получили направление Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Курской области. Были также журналисты и волонтеры.

Вся техника на избирательных участках справилась со своей задачей - сбоев не было.

Окончательные итоги общероссийского голосования в регионе рассмотрят и утвердят на ближайшем заседании Избирательной комиссии Курской области.