Электрогазосварщики Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева приняли участие во внутреннем этапе корпоративного конкурса профмастерства. Десять лучших специалистов своего дела приняли эстафету у коллег-монтеров.

Электрогазосварщик управления по производству запасных частей МГОКа Виктор Судаков рассказал о своих впечатлениях:

- Задание было сложное, но главное – подходить к делу ответственно. Мне нравится работать с металлом, люблю свою профессию за красоту.

Задание включало два этапа – проверку теории и практику. Каждый участник должен был сварить две трубы под углом ровно 45 градусов. Это задание позволяет показать свое умение работать во всех основных положениях, используемых при сварке, - вертикальном, нижнем и потолочном.

Работу конкурсантов оценивала специальная комиссия.

О критериях оценки профмастерства рассказал главный сварщик дирекции по управлению производственными активами МГОКа Юрий Чернядьев:

- Сначала мы проверили правильность сборки изделия, затем провели визуально-измерительный контроль сварного шва. И наконец, провели ультразвуковой контроль на возможные внутренние дефекты.

Конкурсные баллы давали за время и точность выполнения теоретического и практического задания, качество сварного шва, соблюдение требований охраны труда и порядок на рабочем месте.

В итоге первое место занял Иван Михайлов (центр технического обслуживания и ремонта рудоуправления), второе – Сергей Гладченко (управление по производству запасных частей), третье – Виктор Ермаков (центр технического обслуживания и ремонта автотракторного управления).