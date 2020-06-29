Коронавирус в Курске, последние новости на 29 июня 2020: больницы продолжают оборудовать под прием COVID-больных

В больнице скорой медицинской помощи хирургический корпус перепрофилирован под прием больных COVID-19. Работы заняли три недели.

Таким образом в БСМП создали 325 ковид-коек, из них 186 подключены к кислороду.

- Заменили все двери и напольные покрытия, покрасили стены, установили новые кровати, сделали пожарную сигнализацию, разводку кислорода и кислородные точки. Здесь не было ремонта почти 15 лет, - пояснил и.о. главного врача БСМП Андрей Озеров.

Переоборудование корпуса обошлось в 60 млн рублей. В реанимации инфекционного госпиталя БСМП установили шесть из 17 недавно поступивших в больницу аппаратов ИВЛ. Остальные находятся в терапевтическом корпусе, который также принимает больных коронавирусом. До конца июня в регион поставят еще сто аппаратов ИВЛ, это полностью закроет потребность БСМП, рассказали в администрации региона.

Компьютерный томограф поступил в областную клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко. Как сообщил региональный комитет здравоохранения, его приобрели за счет средства регионального бюджета. Сейчас ведется монтаж модуля, строительные работы для подготовки помещения, где будет находиться аппарат. Ввести его в эксплуатацию планируют 16 июля.

Регионе закупает еще шесть аппаратов для лечебных учреждений: Горшеченской районной больницы, горбольницы №4 Курска, БСМП, Курская городская больница, Курский городской роддом и горбольницу №1 Железногорска.

- Поставщики помогли раньше ожидаемого срока отремонтировать компьютерный томограф в БСМП. Он уже работает, - сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. - Второй КТ будет установлен в бывшем онкологическом корпусе. Сейчас готовится помещение под оборудование. Его планируется занести на площадку 7 июля. Как только мы это сделаем, программисты скажут точные сроки начала работы томографа. Также 16 июля планируется завершить монтаж компьютерного оборудования в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко.