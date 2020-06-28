Коронавирус в Курске, последние новости на 28 июня 2020: количество зараженных почти достигло пяти тысяч
За минувшие сутки в Курской области обнаружили коронавирус у 76 человек. За время эпидемии в регионе зарегистрировали 4 958 подтвержденных случаев Covid-19. Из них под медицинским наблюдением находятся 1 993 пациента: 119 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 90 - в Курской горбольнице №6, 71 - в городском роддоме, 67 - на лечении в Курской городской БСМП, 30 - в Железногорской городской больнице № 1, еще 1 616 - лечатся дома.
2 933 курян с Covid-19 выписали. 32 человека скончались, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом. Накануне скончался мужчина 61 года.
Инфографика Яндекс.Статистика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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