2020-06-27T01:36:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 27 июня 2020: открываются стоматологии, кафе и рестораны

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Курске на 27 июня
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области по-прежнему регистрируются новые больныеВ Курской области по-прежнему регистрируются новые больныеФото: Из архива КП.
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В Курской области принято решение снять часть ограничений. Об этом сообщили во время заседания оперативного штаба.

Так, с 6 июля открываются частные и государственные стоматологии для оказания плановой помощи. Также открываются кафе и рестораны площадью более ста "квадратов". Это не касается фуд-кортов в торговых центрах.

Кроме того, будут работать салоны красоты и косметические кабинеты.

Поликлиники и больницы начнут принимать пациентов в штатном режиме после 1 июля. Перед госпитализацией у пациентов будут брать тест на коронавирус и помещать в обсервацию.

С 29 июня разрешена минимальная загрузка спортзалов. Их разрешено заполнять только на четверть. Работа бассейнов пока не возобновляется.

Решение о снятии ограничений было принято из-за того, что коечный фонд в больницах региона сейчас значительно превышает показатели, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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