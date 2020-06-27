Коронавирус в Курске, последние новости на 27 июня 2020: открываются стоматологии, кафе и рестораны

В Курской области принято решение снять часть ограничений. Об этом сообщили во время заседания оперативного штаба.

Так, с 6 июля открываются частные и государственные стоматологии для оказания плановой помощи. Также открываются кафе и рестораны площадью более ста "квадратов". Это не касается фуд-кортов в торговых центрах.

Кроме того, будут работать салоны красоты и косметические кабинеты.

Поликлиники и больницы начнут принимать пациентов в штатном режиме после 1 июля. Перед госпитализацией у пациентов будут брать тест на коронавирус и помещать в обсервацию.

С 29 июня разрешена минимальная загрузка спортзалов. Их разрешено заполнять только на четверть. Работа бассейнов пока не возобновляется.

Решение о снятии ограничений было принято из-за того, что коечный фонд в больницах региона сейчас значительно превышает показатели, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.