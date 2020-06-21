КГМУ: Вместе со всеми против пандемии

По профилактике и предупреждению коронавируса в Курском государственном медицинском университете были созданы Оперативный штаб и Консультационно-ресурсный центр, которые тесно взаимодействуют с Комитетом здравоохранения Курской области. Преподаватели КГМУ ведут телемедицинские и он-лайн консультации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19 .

Профессорско-преподавательским составом КГМУ разработаны методические рекомендации по лечению COVID 19 в амбулаторных условиях, включающие чек-листы и алгоритмы для пациентов и врачей; рекомендации по медикаментозной профилактике коронавирусной инфекции у медицинских работников.

Сегодня в университете в дистанционном формате продолжается реализация образовательных мероприятий и программ, посвященных вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19 для практических врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ, волонтеров-медиков, обучающихся КГМУ. Коллективом Вуза разработаны и размещены на Портале НМФО МЗ РФ краткосрочные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для выполнения минимальных требований к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с 24.03.2020 проведено свыше 60 образовательных мероприятий; обучено 8 056 человек, из них, из них 4400 человек из числа врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Курской, Орловской, Белгородской областей и других регионов.

КГМУ поддержал акцию «Мы Вместе».

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ: ПРОИЗВОДСТВО ДОБРЫХ ДЕЛ

Пандемия коронавируса заставила мобилизовать все силы КГМУ. Неслучайно именно на базе КГМУ с 21 марта действует областной волонтерский штаб по противодействию распространения инфекции и помощи гражданам в условиях самоизоляции.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» штаб объединил усилия Ассоциации волонтерских центров, ОНФ и «Волонтеров-медиков». Последние составляют значительную часть курских добровольцев: более трехсот будущих медиков задействованы в движении по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В это число входят студенты высшего и среднего профессионального образования, ординаторы Курского государственного медицинского университета.

Штаб КГМУ является своеобразным «мозговым центром» деятельности добровольцев на уровне Курской области. Работает он ежедневно с раннего утра. Постоянно здесь находятся 5-7 человек, которые занимаются базовой работой: обрабатывают заявки, координируют волонтеров.

У волонтеров несколько направлений деятельности, - рассказывает руководитель штаба Ольга Золотухина, студентка МФК КГМУ.- Первое - транспортировка населению однократной продуктовой помощи. Заявками нас обеспечивают органы соцзащиты, предоставляющие информацию о гражданах старше 65 лет, инвалидах, других категориях граждан, нуждающихся в помощи или сами пенсионеры делают заявку на горячую линию ОНФ. Стандартные короба с набором продуктов развозятся по адресам. В комплекте – продукты первой необходимости: крупы, сахар, чай, консервы, растительное масло. Их формируют организации и компании Курской области. Это – серьезная помощь для пожилых и маломобильных людей, лишенных возможности выходить из дома. Стоимость набора – 500 рублей. С 21 марта (начало работы штаба) волонтерами доставлено более семи тысяч продуктовых наборов по всей территории города Курска.

Другое направление - это адресная поддержка населения в условиях самоизоляции. Люди просят доставить им продукты питания, лекарства, оплатить различные услуги – в частности, ЖКХ. Разумеется, подавляющее большинство – пожилые граждане или инвалиды. Звонки поступают на федеральную горячую линию.

Третье направление работы – развоз льготных лекарств по рецептам поликлиник. Мы делаем все, чтобы люди как можно меньше подвергались опасности заражения, соблюдали режим самоизоляции. Доставляем все необходимое на дом. Обычно в день мы обрабатываем около ста заявок по доставке рецептурных лекарств.

Глава региона на встрече с волонтерами университета.

Штабом разработан специальный алгоритм взаимодействия с людьми, которым доставляется помощь: каждому обращению присваивается индивидуальный номер, который известен только клиенту. Таким образом, пожилые граждане, которые являются излюбленным контингентом для мошенников, ограждены от преступных посягательств. Отметим, что во многих случаях волонтеры пользуются личным транспортом или ходят пешком. Кроме того, администрация КГМУ, администрация Курской области, просто граждане города предоставляют автотранспортную помощь волонтерам. Мы действительно ВМЕСТЕ.

Еще одним направлением работы является участие в акции «Тележка добра» по благотворительному сбору продуктов питания и предметов первой необходимости для малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудном материальном положении.

Особая роль в волонтерской работе отведена ординаторам. Задействовано около двухсот ординаторов различных специальностей. Они работают совместно с врачами поликлиник, помогают им при посещении больных на дому в терапевтической практике. Ординаторы помогают вести наблюдение за иностранными обучающимися, проживающими в общежитиях, осуществляя их каждодневный осмотр.

Свою команду организовали и психологи. Студенты и преподаватели кафедр оказывают помощь в непростой ситуации, когда люди переживают вынужденную самоизоляцию. Непривычный дефицит общения, движения, свежего воздуха нередко провоцируют депрессивные состояния. Помощь оказывают не только студенты, но и дипломированные медицинские психолог, а также врачи психотерапевты. Психологи на связи в любое время суток по телефону 8(800)201-37-57. Поддержка организована и для иностранных студентов КГМУ. Молодые люди, в тяжелые времена оказавшиеся вдали от родины, могут получить консультацию на английском языке.

Деятельность волонтерского штаба Курского медицинского университета по противодействию распространению коронавируса высоко оценена губернатором Курской области Романом Старовойтом.

-В этот непростой период вы занимаетесь очень важным делом. Делитесь своим временем с другими, незнакомыми людьми и оказываете помощь, в которой они очень нуждаются в этот период. При этом успевая дистанционно учиться. Хочу поблагодарить за самоотдачу и отзывчивость, - отметил глава региона.

БУДУЩИЕ МЕДИКИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

И на помощь медицинским работникам, которые продолжают находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, пришли будущие медики – студенты и ординаторы КГМУ. С 1 мая они пополнили штат инфекционных отделений. На сегодняшний день 88 студентов и 60 ординаторов трудятся в так называемой «красной зоне».

Будущие медики на боевом посту. Сегодня их работа сопряжена с риском.

Ординаторы работают в качестве врачей-стажеров, причем не только в Курске, но и в инфекционных больницах Орла, Белгорода, Калуги. Эрадж Худойназаров получает постдипломное образование по специальности сердечно-сосудистая хирургия. Во время вспышки коронавирусной инфекции совмещал волонтерскую деятельность с работой в поликлинике в качестве участкового терапевта, посещал больных на дому. Молодой медик был одним из первых заболевших Сovid-19 в Курской области. Двадцать дней строгой самоизоляции, постоянный врачебный контроль, трогательное внимание кафедры и лично ее руководителя ректора КГМУ В.А.Лазаренко – все это помогло Эраджу победить коронавирус.Перед тем, как приступить к работе, они прошли специальные 36-часовые курсы.

А сейчас он помогает пациентам бороться с вирусом в городской больнице №6, переквалифицированной под ковид-госпиталь. Эрадж работает врачом приемного отделения. Сюда в любое время суток на скорой помощи поступают больные с подозрением на ковид-19..

-Случается, что за 12-часовую смену из «красной зоны» и выйти некогда. Обед по расписанию? - Очень редко!» - делится ординатор КГМУ Эрадж Худойназаров.

Студенты работают в качестве среднего медперсонала, их дежурства организованы в суточном режиме. Привыкнуть к такому графику было непросто. Самыми трудными, признаются добровольцы, были первые дежурства. Работа в «красной» зоне длится четыре часа. В течение суток туда заходят трижды! Каждый вход и выход – переодевание в защитный костюм, строгие требования асептики – душ, специальная обработка. Еженедельные тесты на Сovid-19 обязательны.

Средний медицинский персонал чрезвычайно востребован: учитывая, что в каждом медучреждении одновременно находятся до полусотни пациентов. Выполнение врачебных назначений, работа с документами (кропотливое и трудоемкое дело) - в обязанностях юных медиков. И, конечно, непосредственная работа с пациентами.

Екатерина Беловицкая, четверокурсница лечебного факультета, была одной из первых студентов, поступивших на работу в Сovid-стационар. Екатерина очень благодарна персоналу стационара для Сovid-больных на базе ОБУЗ «КГКРД» (ул.Пирогова, 10) за доброжелательное отношение и помощь. Она отметила, что все медики (независимо от должности и стажа работы) сплотились в единое братство. Именно общими усилиями вирус будет побежден!

В отделении реанимации и интенсивной терапии работает студент лечебного факультета Дмитрий Ребров.

- Мы, хоть и не являемся психологами, стараемся найти нужные слова для моральной поддержки. И это удается, хотя невозможно привыкнуть к смерти. Своих родных я не видел уже больше месяца – признается Дмитрий. Я живу в Курске, а моя семья – в районе. Строгие правила самоизоляции и карантина приходится выполнять .

Константин Борозденец учится на пятом курсе КГМУ, работает в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А.Семашко». Здесь проходит лечение основная масса больных коронавирусом, и объемы работы велики.

- «Врага нужно знать в лицо, - считает Константин.- Именно непосредственная практическая работа в условиях распространения Сovid-19, наблюдение и лечение больных дают гораздо больше шансов к победе над вирусом».

Студентка Анна Данилова тоже работает в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А.Семашко». По словам ее мамы – Алины Вячеславовны, Аня ни минуты не колебалась – «Пойду и точка!» Материнское сердце было неспокойно.

-Но со временем успокоилась, -говорит мама.- Вижу, как повзрослела дочь, с каким рвением и оптимизмом она стремится на работу. Я горжусь ею!»

Работа в инфекционных стационарах в период пандемии дает неоценимый опыт – сродни боевому крещению! С ним не сравнится простая учебная практика - в этом уверены все добровольцы КГМУ.

И сегодня, врачи, которые продолжают бороться с коронавирусом, не считают свою работу героической, но это настоящий подвиг.

В связи с наступающим профессиональным праздником, ко всем медицинским работникам Курской области – своим коллегам, обратился ректор КГМУ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, депутат Курской областной Думы Виктор Анатольевич Лазаренко:

Виктор Анатольевич Лазаренко.

-Сегодня все мы живём в сложный период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, движущей силой которой являются медицинские работники- те, кто возвращает людей к полноценной жизни, принимает на себя чужие страдания и отдаёт частичку своего тепла. Труд медицинского работника – благородный, достойный уважения, и вместе с тем очень ответственный. Многие врачи, медсестры, фельдшеры, младший медицинский персонал встречают свой профессиональный праздник на рабочем посту: у болезней нет ни праздников, ни выходных. Спасибо им за внимание, заботу и ответственное отношение к профессиональному долгу.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить медикам, которые работают в «красной зоне» с больными COVID-19: врачам, медицинским сестрам, работникам скорой медицинской помощи и многим другим. Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила, без преувеличения, все человечество вспомнить, насколько важна профессия врача. Рискуя здоровьем и жизнями, изолировавшись от родных и близких, медики находятся на передовой в борьбе с этим недугом. На них обрушилась огромная нагрузка, но они с достоинством и успехом справляются. Они – настоящие герои!

От всей души желаю всем медицинским работникам душевных и физических сил, крепкого здоровья, благополучия!

Подготовила Валентина Васильева

НАША СПРАВКА

*Курский государственный медицинский университет впервые вошёл в глобальный международный рейтинг университетов

U-Multirank-2020, среди которых по всем направлениям деятельности КГМУ занял:

1 место среди вузов г. Курска,

1 место среди медицинских вузов России,

19 место среди вузов России.

В группе «Здравоохранение и социальное обслуживание» КГМУ среди университетов мира занял 21 место. В рейтинг вошли 3 университета из Великобритании, 3 – из Германии, 3 –из Италии, а также из других стран. КГМУ стал единственным российским университетом в данной предметной области.

*По результатам рейтинга RAEX «Топ-100 вузов России - 2020», КГМУ занял:

1 место среди вузов г. Курска;

6 место среди медицинских вузов России;

65 место среди вузов России, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом!